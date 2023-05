El Festival de Cannes es uno de esos eventos en los que las celebridades explotan al máximo el glamour de la mano de firmas de lujo y la alta costura. Por eso nadie esperaba ver a la icónica modelo rusa Irina Shayk romper las reglas al llevar un revelador y sensual look para asistir a una fiesta de gala organizada por Chopard y British Vogue en Cannes.

Irina andaba semidesnuda pero con la cabeza en alto como siempre. Para la fiesta de la marca de joyería de lujo no tuvo mejor idea que apostar por un look controversial que seguía la línea del juego que impuso con uno de los looks que llevó en la alfombra roja del festival. A sus 37 años, hizo gala de una espectacular figura que se convirtió en el centro de atención al llevar puesto únicamente un set de lencería negra de patrón cubierto tan sólo por un prácticamente transparente vestido negro sin mangas y de falda midi cuyo toque de glamour lo puso el bordado de piedras brillantes que decoraba las mangas y caía sobre su pecho como una especie de collar. Un atuendo que pertenece a la colección otoño-invierno 2023 de Gucci y al que Irina optó por dar el toque extra de glamour al combinarlo con guantes largos y medias a la rodilla de la misma textura del vestido, sencillos tacones negros de tiras y gafas de sol negras que le dieron el toque chic.

Como la sensualidad fue el punto central del look, el maquillaje tuvo por protagonista a unos labios en un vibrante rojo carmesí. Por supuesto, la joyería utilizada fue a tono con la pedrería brillante del vestido, pues optó por anillos y sutiles pendientes colgantes de la firma de joyería suiza.

Un muy atrevido look que cuando ya se encontraba en el evento, optó por complementar con un blazer negro oversized. Aunque claro, no dudó en saludar a los fanáticos y posar ante las cámaras con el revelador look con el que tranquila y alegremente llevó en la calle.

(Foto: IG @justjared)

(Foto: IG @justjared)

El otro atrevido look de Irina Shayk en el Festival de Cannes

Si bien Irina Shayk tiró la casa por la ventana con el demoledor look transparente, ya había hecho gala del estilo que buscaba proyectar estos días cuando desfiló por la alfombra roja de la premiere de “Firebrand” en su segundo día en el Festival de Cannes. El look escogido fue un también revelador y sensual atuendo de cuero de dos piezas entre tonos marrones y rojos compuesto por un top de tiras cruzadas y una maxifalda a la cadera con falda de silueta asirenada. Un diseño firmado por Mowalola (sí, la misma marca para la que Bianca Censori, esposa de Kanye, modeló un polémico diseño) que destacó por su esencia rebelde, chic, audaz y ciertamente poco esperada para un evento de este tipo.