Si la ciudad de París y los franceses recibieron con los brazos abiertos a alguien, esa fue Jane Birkin. La cantante y actriz británica que alcanzó la fama en Francia durante inicios de los años 70 nos abandonó este domingo. Tras recibir un diagnóstico de leucemia en 2002, la musa detrás del icónico bolso Birkin de Hermès no fue la misma. La enfermedad siguió causándole problemas de salud a lo largo de los años y, finalmente, el día de ayer su cuerpo dio tregua al tenaz cáncer.

Foto: Getty Images

Jane Birkin encontró en París el amor, su carrera y la fama mundial

Jane Mallory Birkin nació en Londres en diciembre de 1946. Su madre era la actriz Judy Campbell y su padre el oficial de la marina David Birkin.

Su primer matrimonio se produjo a los 17 años, cuando Birkin se casó con el compositor John Barry, famoso por componer el emblemático tema de “James Bond”. Birkin y Barry tuvieron una hija, Kate, pero su matrimonio se rompió después de sólo tres años.

Foto: Vogue

Birkin se marchó a París en 1968 para trabajar en una película llamada “Slogan”. Fue en el set de grabación de dicha comedia romántica donde Jane conoció al cantante y actor, Serge Gainsbourg. A pesar de la diferencia de edad de más de 18 años, ambos iniciaron una relación de 13 años que llevó a la actriz británico-francesa a trasladarse permanentemente a París y acabó convirtiéndolos en la pareja más famosa de Francia.

Foto: REPORTER ASSOCIES / ZUMA

Ambos colaboraron a menudo en el terreno profesional, destacando su actuación conjunta en “Je t’aime... moi non plus”, un sensual dueto cuya letra explícita fue prohibida en varios países. Fruto de su relación, ambos tuvieron una hija, Charlotte, que se ha convertido en una actriz y cantante de éxito.

Con el paso de los años, Jane Birkin se convirtió en una de las estrellas favoritas del cine francés, apareció en más de 70 películas y trabajó con algunos de los directores franceses más prestigiosos, como Jean-Luc Godard, Agnes Varda y Bertrand Tavernier. Protagonizó películas notables como Blow Up (1966), La Piscine (La piscina) en 1969 y Muerte en el Nilo (1978).





El bolso Birkin de Hermès tuvo como inspiración a Jane Birkin

Si bien la relación con el conocido actor ayudó a que Birkin ganara notoriedad en la escena parisina, la verdad es que la talentosa artista se convirtió rápidamente en una estrella por derecho propio y en una estrella de la moda en Francia, a pesar de ser británica.

Foto: Getty Images

Tal fue su influencia en la cultura popular allá por los años 80 que se convirtió en la inspiración del famoso bolso Birkin de la casa de lujo francesa Hermès.

En 1984, la firma francesa bautizó uno de sus bolsos con el nombre de la actriz. Se dice que en 1981 Birkin viajaba en un vuelo junto al difunto Jean-Louise Dumas, entonces Director General de Hermes. Birkin había intentado colocar su equipaje en el compartimento superior y se quejó de que aún no había encontrado un bolso lo bastante grande para guardar todas las pertenencias de una mujer. Esto impulsó a Dumas a crear un prototipo de bolso que se convertiría en el icónico Birkin.

jane birkin

Y aunque en su momento fue un gran honor, en 2015, Birkin pidió a Hermes que retirara su nombre del bolso después de que la organización de defensa de los animales “People for the Ethical Treatment of Animals” la alertara de las crueles prácticas de cría de cocodrilos para obtener su piel.

Jane Birkin y su larga lucha contra el cáncer

Ayer, los medios de comunicación franceses Liberation y BFM TV informaron que Birkin había sido encontrada sin vida en su domicilio de París. El periódico francés Le Figaro informó que Birkin había sufrido problemas de salud en los últimos años, impidiendo que realice actuaciones y aparezca en eventos públicos.

En 2002, la salud de Birkin se convirtió en una noticia pública cuando le diagnosticaron leucemia. La actriz lo describió como un “cáncer no muy doloroso”, pero en mayo canceló una serie de conciertos al empeorar.

En 2021, sufrió un derrame cerebral leve que la obligó a cancelar sus actuaciones ese año. Volvió a cancelar sus actuaciones en marzo debido a una fractura de omóplato.