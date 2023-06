¡Increíble! Janick Maceta sorprende con un look increíble en redes sociales. La ex Miss Perú de 29 años es una de las más queridas por todo el Perú y desde su participación en el Miss Universo 2020, certamen en cual quedó como segunda finalista, se ha convertido en un gran ejemplo de estilo. Los outfits con los que suele asistir a eventos y subir publicaciones en sus redes sociales siempre llaman la atención de todos sus seguidores, quienes no dudan en halagar sus increíbles elecciones. Y es que la modelo puede usar, vestidos, faldas o jeans y siempre sabe como verse bien.

Este miércoles la también influencer ha publicado una foto en su cuenta de Instagram en el que luce un look de infarto. La publicación, que cuenta con más de 34 mil likes está repleta de comentarios de halago hacia Janick y el look que armó junto a su stylist Ivanca. “Mujerón”, “Espectacular”, “ah no, te pasas”, son algunas de las palabras que dejaron sus amigos en la fotografía.

En esta ocasión la reina de belleza optó por un look muy atrevido y basada en el estilo “street style”. Un body blanco lleno de “cut outs” fue la prenda que más llamó la atención del atuendo. La sensual pieza es de la firma Mugler y en realidad se trata de un traje de baño. Este body, parte de la nueva colección de Mugler junto a H&M, es cruzado en el cuello y resalta por llevar “cut outs” en el escote, la cintura y a lo lados de las caderas. La puedes encontrar en H & M a 179 soles en color blanco y negro.

Así mismo, Janick combinó el body con un total look denim. Un conjunto de chaleco y pantalón de la marca peruana Garaje. Ambas piezas llevan distintos tonos de denim y también aplicaciones como cordones, lo que suman un look muy urbano a las prendas.

Una de sus últimas piezas, es un maletín que lanzarán del mismo conjunto que el look de Janick. “Esta pieza es muy especial para nosotros porque es la primera vez que creamos para la venta un accesorio y estamos super contentos de poder compartirlo con ustedes. Quisimos que sea funcional como para el uso diario, ya que nosotros creamos la primera version hace mas de 7 años para nuestra tesis de graducion y desde ese dia no dejamos de usarla”, fueron las palabras que acompañan la descripción del post.