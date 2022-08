Nació en Cusco pero es arequipeño de corazón. Llegó a los ocho años a la localidad de Villa Paraíso en la Ciudad Blanca, donde creció entre máquinas de coser y retazos de tela. La suya es una familia de costureros, de ahí que sus padres fueran sus primeros mentores. “Mi papá me enseñó a coser, y mi mamá; a perfeccionar los acabados. Ellos han sido mi escuela”, revela. Y como buen artista que “aprende haciendo”, Brawans Zamalloa (Cusco, 2000) vendió camisetas de fútbol, mascarillas y hasta una colección de polos; antes de encontrar lo que le apasionaba de verdad: la ropa con historia. Así se le puede llamar a su colección de casacas personalizadas: prendas con imágenes, frases o aplicaciones estampadas que son elegidas por el cliente, lo que las vuelve muy especiales. Una de estas piezas, hecha a base de algodón peruano, tiene el cantante JBalvin, a quien esperó más de nueve horas a las afueras del hotel Costa del Sol en Arequipa para entregársela. “Tienes mucho talento, no dejes lo que haces por nada del mundo”, le dijo el artista colombiano en el encuentro que fue grabado y ya se ha vuelto viral en sus redes sociales.

A la izqda.: Brawans al lado de una máquina de coser en el taller de sus padres. A la dcha.: En su punto de venta ubicado en Villa Paraíso, vendiendo su colección de polos. (Fotos: Difusión).

Pero antes del ajetreo de las últimas semanas, Brawans ya cosechaba éxitos. Además de ser costureros, sus padres siempre han vendido ropa en una pequeña tienda, específicamente chompas con motivos peruanos. De ahí aprendió los trucos de la confección y la venta. Cuando decidió dedicarse al diseño de moda, empezó creando polos y vendiéndolos junto a su madre en un puesto en Villa Paraíso los días previos a las navidades. “Se vendía muy bien y sacábamos algo de dinero para las fiestas”, recuerda. Pero no fue hasta que se le ocurrió personalizar casacas que su carrera tomó forma y logró vestir a artistas peruanos de la talla de William Luna, Erick Elera o las integrantes de la agrupación “Son Tentación”.

—¿Cómo nació la idea de confeccionar casacas personalizadas?

Siempre supe que iba a dedicarme al diseño. Mis padres fueron mi inspiración y luego empecé a confeccionar ropa para mis mascotas, para mí mismo o incluso para mis amigos. Mientras confeccionaba polos y otros tipos de prendas, pensaba en qué podía hacer para que todo el mundo quiera tener una prenda mía. ¿Que tenía de diferente? Me di cuenta que no quería vender ropa, sino historias. Todos tenemos algo que nos conmueve y si ponemos eso sobre una pedazo de tela, se convierte en una prenda que no nos queremos sacar nunca. Así que les dije a mis clientes: “Mándame una imagen de algo que te guste; un familiar, tu pareja, tus amigos… y déjalo todo en mis manos”. Así empecé a crear casacas que llevan fotografías familiares, frases especiales o hasta aplicaciones que significan algo para esa persona.

—Se ve un trabajo muy elaborado. Cuéntame sobre el proceso de confección de estas piezas…

Ahora ya cuento con un taller en Arequipa. Allí trabaja toda mi familia: mi papá, mamá y hasta mi hermana. Cuando tenemos muchos pedidos llamamos a dos señoras que nos ayudan. Utilizamos telas peruanas. El Perú es el único país que cuenta con un algodón que no tiene comparación, en todas mis casacas uso algodón peruano y en la de JBalvin incluí Llilka, una tela original de Ollantaytambo.

"Mi máximo referente en la moda es Kanye West, el diseñador detrás de Yeezy. Su estilo urbano y fresco es lo que me mueve. Mi sueño es llegar a su nivel", dice el creativo arequipeño. (Foto: Difusión).

—JBalvin tiene una de tus casacas colgada en su armario en este momento. ¿Cómo lograste este encuentro y qué sentiste?

Me enteré que JBalvin venía a Arequipa por el aniversario. Pensé: “Si le hago ropa a artistas peruanos [William Luna, Erick Elera; por ejemplo]… ¿qué me falta para hacerle a un extranjero?”. Así que me puse manos a la obra. No salí de mi casa 15 días para hacer la chaqueta. Cuando llegó el día, fui a esperarlo a las 4 a.m. a la puerta del hotel Costa de Sol porque me habían dicho que estaría hospedado ahí pero no llegaba. A la 1 p.m. recién llegó. Entró con tres camionetas negras blindadas y supe que era él. Lo vi bajar y me puse a llorar de los nervios, no podía ni hablar. Felizmente había preparado una carta, se la leí y le entregué la chaqueta. Se conmovió mucho y hasta grabó un video conmigo para sus historias de Instagram.

—Y luego, ¿qué te dijo?

Me recibió la casaca y me dijo: “Tienes mucho talento, no dejes lo que haces por nada del mundo”. No podía creerlo. Solo lloraba de la emoción. Luego su representante me regaló dos entradas para su concierto de esa noche y logré verlo. Fue el mejor espectáculo al que he ido en mi vida.

—Normalmente los clientes te dan las fotos y frases que desean plasmar en sus prendas. ¿Qué pusiste en la casaca de JBalvin?

Le puse muchos motivos peruanos porque sé que lo visten marcas extranjeras, entonces quería que tenga algo muy nuestro, muy del Perú. La hice a base de algodón y Llilka, una tela original de Ollantaytambo. Dentro de la casaca estampé su emoji, característico de él, y fotos junto a su hijo y esposa. Me metí a sus redes sociales y descargué fotos, historias y le coloqué la frase: “Un hombre recorre el mundo buscándose…llega su familia y lo encuentra todo”. Quería conmoverlo y creo que lo logré porque hasta me sacó en sus redes. La pequeña historia que compartió en sus redes se volvió en algo inimaginable para mí y mi familia.

—Además de JBalvin, también lograste darle una de tus prendas a Nacho…

Sí. Fue un momento muy lindo. Llegó a las 10 de la noche a Arequipa en una limusina, me paré al frente y le dije: “Nacho, soy fan suyo y le he personalizado una chaqueta”; y se la mostré. Se quedó sorprendido y me dijo: “Wow papi eres un capo, que Dios te bendiga mi hermano”. Una semana después, la utilizó en su concierto en Colombia frente a miles de personas. Una de las mejores sensaciones que he tenido.

—JBalvin y Nacho han lucido prendas tuyas en sus redes sociales y sobre tarima, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido esto en tu carrera?

Gigantesco. Hace poco estaba vendiendo en un puesto y hoy exporto a más de doce países. Cuando JBalvin subió sus historias a Instagram, recibí pedidos de Colombia, Estados Unidos, Chile, Puerto Rico…y un montón de todas partes del Perú también. No solo de las casacas, también de las otras prendas que confecciono. Me llamaron de la televisión para hacer una entrevista y ahora estoy conversando con usted. Todo está pasando muy rápido pero estoy listo para más. Mi sueño es que Daddy Yankee, que llega en octubre para su concierto, se lleve una de mis casacas. //

EL DATO

Las prendas de Brawans están disponibles a través de su cuenta de Instagram (brawansperu) y su página oficial de Facebook (Brawans PERU Oficial). Envían pedidos a cualquier parte del Perú y el mundo.