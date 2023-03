Las divas del cine Jennifer Aniston y Drew Barrymore se juntaron para darnos una lección de estilo y elegancia al llevar atuendos a juego (aunque no adrede) en la gala del Premio Mark Twain al Humor Estadounidense. Aunque su objetivo era unir fuerzas para apoyar a su amigo y coestrella Adam Sandler, quien recibió el prestigioso premio por su prolífica trayectoria en la comedia; las icónicas actrices no pudieron evitar robar las miradas de la alfombra roja y el resto de la gala gracias a los espectaculares looks que llevaron aquella memorable noche en el Centro John F. Kennedy en Washington.

Fiel a su estilo clásico, Jennifer Aniston (54) apostó por un look minimalista totalmente negro protagonizado por un blazer de estilo smoking que empezaba con una estructurada silueta de hombros puntiagudos y desembocaba en una basta asimétrica con vuelo. Un diseño sartorial de Saint Laurent que la protagonista de “Misterio a la vista” combinó con pantimedias semitransparentes y tacones en punta.

En contraste con el estilo clásico de Jen y en contraposición a las camisetas, camisas y trajes que suele usar en su talk show, Drew Barrymore (48) optó por un look boho de tintes románticos protagonizado por un glamoroso vestido largo lleno de encaje con motivos florales, lazos y transparencias que se equilibraron con un gran lazo alrededor del cuello que daba la sensación de tener aberturas en los hombros. Como toque final (además del sutil cinturón a la cadera), la ahora presentadora de TV completó su look con brillante joyería metalizad

(Foto: IG @drewbarrymore)

Jennifer Aniston y Drew Barrymore hablan sobre la menopausia

El icónico y sofisticado duelo de vestidos negros en la premiación forma parte del emocional reencuentro entre Drew Barrymore, Jennifer Aniston y Adam Sandler a raíz de las promociones de la película de los dos últimos, “Misterio a la vista”. Apenas hace unos días, la pareja fue invitada al programa de entrevistas de Drew para hablar sobre la películas, viejos tiempos y para imaginar proyectos que involucraría a los tres.

Pero uno de los momentos que más impactó en la audiencia fue la forma en que Jennifer, Drew e incluso el mismo Adam hablaron sobre la perimenopausia cuando la presentadora empezó a manifestar algunos síntomas en frente del público y las cámaras. “O tuve mi primer flash caliente de perimenopausia o me emocioné mucho al ver @jenniferaniston y @adamsandler! ¿Tal vez ambos?” bromeó Drew en una publicación en Instagram donde compartió el peculiar momento que fue recibido con comentarios positivos por parte de sus seguidores, quienes además de elogiar lo bien que se veían ambas actrices en sus sofisticados pero femeninos y elegantes looks, resaltaron el que hayan hablado libre y públicamente sobre los síntomas que pasan las mujeres a su edad.