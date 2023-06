Jennifer Lawrence llegó a España para promocionar su próxima película, Sin malos rollos” (No Hard Feelings) y no tuvo mejor idea que honrar a la moda local que con un look protagonizado por un atuendo firmado por una marca de lujo española que lidera las pasarelas a nivel mundial.

Por segunda vez consecutiva, la estrella de Hollywood Jennifer Lawrence apuesta por hacer sutiles declaraciones de moda durante su paso por las alfombra rojas. Lo vimos primero en Cannes, donde lució un glamoroso vestido rojo que eligió combinar con unas sandalias ‘flip flop’. Sí, esas chanclas símbolo de comodidad y seguridad al caminar (un efecto de sus traumáticas caídas ante las cámaras). Ahora, vuelve a protagonizar titulares con la elección del atuendo de lució para asistir al evento de recibimiento del programa español El Hormiguero a raíz de su gira de promociones por la próxima película que protagoniza junto a Andrew Barth Feldman y que pronto estrenará en cines este 17 de junio.

‘A donde fueres haz lo que vieres’ dice una frase que bien podría aplicarse a Jennifer Lawrence, quien no tuvo mejor idea que presentarse al programa español haciéndole un homenaje a la moda nacional a través de su look. El protagonista del evento fue un vestido entre nude y beige de escote tridimensional estructurado en contraste con una silueta sencilla que terminaba debajo de la rodilla.

El peculiar diseño pertenece a la colección otoño - invierno 2023 de la firma española Loewe , una de las marcas de lujo más valiosas del mercado internacional y la favorita de celebridades y amantes de la moda gracias a sus llamativos y poco convencionales propuestas sobre la pasarela.

En contraste con el vestido con guiños irónicos a la estética minimalista y lo caricaturesco (la pauta que marcó la colección a la que pertenece), Jennifer optó por continuar la línea clásica al llevar unos tacones negros de estilo ‘peep toe’. Mientras tanto, el look ‘beauty’ estuvo protagonizado por el cabello lacio, suelto y peinado al lado, además de un maquillaje natural de labios que hizo contraste con los ‘smokey eyes’ que le dieron más profundidad a su mirada.

Jennifer Lawrence en el photocall de "Sin malos rollos" en Madrid, España. (Fotos: IG @sweetbabyjamie, Vogue Runway)

Este no fue el único look que Jennifer llevó durante su paso por las alfombras rojas y las cámaras españolas. El atuendo que llevó por la mañana (el mismo día de la memorable alfombra roja), estuvo protagonizado por un corto vestido blanco de cuello camisero, mangas largas y voluminosa falda con capas. Combinó este diseño de Maison Alaia con un cinturón negro y tacones similares a los que llevó más tarde.

Finalmente, el último look con el que eligió participar en El Hormiguero fue mucho más relajado, pero acorde a las últimas tendencias. Un chaleco tejido gris sobre una camiseta blanca y pantalones sastre a tono marcaron la pauta de estilo.