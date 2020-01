La noche del jueves se llevó a cabo el Festival Internacional de Cine de Palm Springs en California. La actriz de Hustlers, Jennifer Lopez, estuvo presente en el evento. Ella fue honrada por el premio Spotlight. A su paso por la alfombra roja lució un espectacular vestido floral parecido al de una princesa.

Jlo asistió junto a su novio Alex Rodríguez el cual no despegaba la mirada de ella y no dejaba de fotografiarla por lo hermosa que se veía. Ella lució un vestido de gran cola muy floral en tono verde y rosa pastel. Para complementar su look, uso unas sandalias cerradas en rosa pastel y accesorios verdes. El diseño estuvo a cargo de Richard Quinn de la colección Primavera/Verano 2020.

Para conocer más detalles del espectacular vestido de Jlo, visita la galería que se encuentra al inicio de la nota.