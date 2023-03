La firma italiana Moschino acaba de anunciar que el diseñador americano de 47 años, Jeremy Scott, abandona la dirección creativa de la prestigiosa casa de modas. El extravagante modisto se encontró a cargo de la visión de la casa de alta costura desde octubre del 2013 y destacó por sus diseños ‘pop-camp’ y la presencia del humor en sus diferentes creaciones. El anuncio de la salida de Scott se suma a la lista de diseñadores que han abandonado sus roles como diseñadores creativos. Tal fue el caso de Alessandro Michele en Gucci y Riccardo Tisci en Burberry.

Moschino anuncia la salida de Jeremy Scott como director creativo

Allá por el 2014, la primera colección de Scott para Moschino tomó como inspiración a McDonald’s y marcó el tono de sus futuros espectáculos y exhibiciones teatrales que mezclaban el consumismo y las discusiones sociales.

Foto: Getty Images

Pero como no todo dura para siempre (y menos en la industria de la moda), hoy por la mañana Massimo Ferretti, presidente de Aeffe (propietaria de Moschino), anunció: “Tengo la suerte de haber tenido la oportunidad de trabajar con la fuerza creativa que es Jeremy Scott. Me gustaría agradecerle sus diez años de compromiso con el legado de Franco Moschino House y por dar paso a una visión distinta y alegre que formará parte para siempre de la historia de Moschino.” Aún se desconoce quien sería el sucesor del polémico diseñador de moda.

Jeremy Scott y su emotivo mensaje tras anunciar su salida de Moschino

El diseñador compartió la noticia en Instagram con su característica tipografía completamente en mayúsculas: “DESPUÉS DE 10 AÑOS ANUNCIO HOY QUE DEJARÉ MOSCHINO”, comentó. “ME LO HE PASADO GENIAL CREANDO DISEÑOS QUE VIVIRÁN PARA SIEMPRE ESTOY MUY AGRADECIDO POR TODO EL AMOR Y EL APOYO QUE HE RECIBIDO EN ESTA ÚLTIMA DÉCADA AL CERRAR ESTE CAPÍTULO ESTOY LLENO DE EMOCIÓN Y ANTICIPACIÓN Y NO PUEDO ESPERAR A COMPARTIR CON TODOS USTEDES LO QUE TENGO EN EL ALMACÉN PARA USTED A CONTINUACIÓN!”

Scott, que lanzó su propia marca en 1997, en realidad hizo prácticas para la marca italiana a mediados de los 90, cuando estudiaba en el Pratt Institute de Brooklyn. Su última colección presentada bajo su sello homónimo fue prepandémica, en la primavera de 2019.