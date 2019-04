Jessica Butrich presentó su nueva (y sofisticada) colección

Jessica Butrich es una de las diseñadoras de moda más destacadas de nuestro país, reconocida por presentar diseños de calzado con gran personalidad y altas dosis de color. 'Envy' es el nombre de su nueva colección cápsula, inspirada en la línea homónima de la marca HP.

“Ayer presentamos nuestra nueva colección cápsula Envy, compuesta por zapatos y clutches que se volverán objeto de deseo a dónde vayas. Tacos geométricos tallados a mano, stilettos con lazos

oversized y plataformas en tonos metálicos son algunos de los ingredientes secretos”, señaló Jessica Butrich.

A diferencia de sus anteriores colecciones, 'Envy' resalta por presentar una gama de colores más sobrios, como el esmeralda y borgoña, perfectos para componer looks en la temporada otoñal. Mules, plataformas y botines son algunas de las piezas que componen esta nueva presentación de Butrich.

Así mismo, la celebración nocturna también conmemoró el primer aniversario de la tienda física de Jessica Butrich, ubicada en el distrito de Miraflores.

"Ha sido emocionante ver el proceso de mis clientas. Muchas vienen por primera vez y dicen: 'este modelo me encanta, pero no me lo pondría'; sin embargo, a medida que visitan más la tienda empiezan a arriesgarse, a llevar más colores, corazones y estrellas. Me gusta pensar que nuestros zapatos hacen que saquen la mejor versión de ellas mismas", concluyó la diseñadora.

Visita la galería que acompaña esta nota para descubrir más detalles de 'Envy', nueva colección de Jessica Butrich.