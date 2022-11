Perú no deja de sorprender. Durante la Semana de la Joyería de Nueva York, diseñadores internacionales se unieron a la Asociación de Mineros Artesanales Tauro Fátima (Amataf) para crear “Reciprocity”, una exhibición que celebra las joyas de calidad hechas a base de oro peruano sostenible.

Durante el evento, los asistentes pudieron conocer a profundidad sobre los mineros involucrados , el lugar de donde provino esta exquisita materia prima 100% peruana y las técnicas que se utilizaron para extraer el oro sin exponerse a ellos y a su entorno a sustancias tóxicas.

“Esta exhibición en la Semana de la Joyería de New York permitió a los presentes tener la oportunidad de ver que sí es posible tener una industria limpia, donde podamos promover una cadena de suministro de oro nacional que ofrece niveles sin precedentes de transparencia y trazabilidad, beneficiando a los mineros, diseñadores, clientes y a la naturaleza”, señaló Amora Carbajal, presidenta ejecutiva de PROMPERÚ.

Sobre el equipo detrás del diseño

Los diseñadores que se encargaron de moldear artísticamente el proyecto fueron Dana Bronfman, GBGH Jewelry, Delphine Leymarie, Maria&Maria, Andrea Jose, Matia Lia Baroni, Amulet by D Jewelry, IZA by Silvia D’Avila, Kathryn the Younger y Candor. Estos joyeros que viven entre Estados Unidos y Perú, trabajaron de la mano con dicha asociación de mineros.

“La historia de Juana con la minería artesanal, la fuerte conexión emocional de Dana con la joyería, la clave de Pure Earth para la eliminación del mercurio, el propósito social de Andrea Jose y, por supuesto, el ejemplar modelo de economía circular de Jay”; resaltó el colectivo en sus redes sociales respecto al aporte único de cada diseñador.

Las creativas ideas de los diseñadores se materializaron en productos de joyería de lujo gracias al trabajo colaborativo con Casa Collab, una B Corp (empresa sostenible) liderada por la joyera peruana Andrea Jose, quien se encargó de transformar el oro en piezas fundidas, láminas, alambre y chapa para que los diseñadores terminen de darle su propio toque final .

Es así como Amataf, en colaboración con la ONG Pure Earth, lidera la promoción de nueva ola de minería sostenible en todas las regiones del país, a través del fomento de acciones a favor de la reforestación de la selva amazónica peruana.