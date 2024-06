Los futbolistas se han vuelto celebridades. Su nivel de exposición y seguidores los convierten en referentes, no solo deportivos, sino también de otros ámbitos como la moda. Y Jules Koundé es uno de los más representativos de esto último. El jugador francés de tan solo veinticinco años, comparte en sus redes sociales su gusto por la moda —que lejos de ser convencional—, se caracteriza por ser libre, creativa y muy a la vanguardia. Y muchos, le siguen la pista a cada uno de sus looks.

En los últimos días, el defensa del F. C. Barcelona se ha vuelto viral en las redes sociales tras asistir a un entrenamiento luciendo unas botas con tacón y una cartera a juego . En la entrada del Centro Nacional del Fútbol francés, ubicado en París, fotógrafos capturaron imágenes del jugador ingresando a uno de los entrenamientos previos a la Eurocopa 2024. Llevaba puesto un pantalón denim recto, una camisa blanca con una corbata naranja, una casaca de cuero negra encima y unas botas del mismo tono con taco cuadrado. Para complementar, unos lentes negros y un bolso modelo Keepall de alta gama de la firma Louis Vuitton.

El look se llevó toda la atención de los fotógrafos que estuvieron presentes en el momento y las imágenes no demoraron en volverse virales. Pero esta no es la primera vez que esto ocurre. Además de ser una estrella en la cancha, el jugador francés también lo es en los vestidores. Es conocido por llevar looks modernos que experimentan con los colores y las texturas, manteniendo una esencia urbana. Casas de moda como Ferragamo y Prada suelen ser una constante en su vestimenta, aunque también apuesta por nuevos diseñadores y marcas.

Otros jugadores como Cristiano Ronaldo, Mohammed Salah o el mismísimo Hector Bellerin también han sido reconocidos anteriormente por sus elecciones de vestimenta. De hecho, este último fue invitado por el recordado diseñador Virgil Abloh para participar en un desfile de la firma Louis Vuitton luego de volverse viral con sus looks una y otra vez. Una muestra de lo que es evidente para todo aquél que sepa de indumentaria: el fútbol y la moda están cada vez más relacionados.

Jules Koundé tiene 25 años y juega como defensa en el F. C. Barcelona. (Fotos: Redes sociales) .

Jules Koundé luce una casaca crop de cuero rojo con shorts a juego de la misma textura. (Fotos: Redes sociales) .

Las imágenes del look de Koundé han dado la vuelta al mundo generando diversas reacciones. Por un lado, están quienes aplauden la elección de vestimenta del deportista francés. Sin embargo, la mayoría de comentarios cuestionan el look e incluso recurren a la burla. En redes sociales como TikTok, se encuentran comentarios como: “Con todo el dinero que tiene, aún usa los zapatos de su madre” o “¿Sus compañeros de equipo no lo molestan por vestirse así?”.

Pero más allá de cuestionar su gusto por la moda, el debate ha puesto la mira en una cuestión de género. “¿Selección femenina de Francia?” o “¿Cómo se llama la chica de los tacones?”, son algunos de los cuestionamientos que se leen en los comentarios de redes sociales. La pregunta que se esconde detrás de estos comentarios es sencilla pero desafiante: ¿Qué hace un hombre luciendo tacones y cartera?

Aunque la discusión pueda parecer absurda —al fin y al cabo se trata de una vestimenta— esta polémica en redes sociales evidencia un problema social a mayor escala. A pesar que la conversación de género es una constante en pleno 2024, los estereotipos y prejuicios continúan limitando el pensar o accionar de muchos de nosotros. Y la moda es un gran vitrina para demostrarlo.

El último look de Jules Koundé se ha vuelto viral en redes sociales generando todo tipo de comentarios. (Fotos: Redes sociales) .

La moda ‘genderless’ o sin género rompe las barreras entre lo femenino y lo masculino. No significa otra cosa que vestir de manera libre, independientemente de ser hombre o mujer. El género no entra en la ecuación, únicamente el gusto de vestir.

En las pasarelas de moda masculina de las últimas temporadas, se han visto modelos usando faldas, prendas transparentes y hasta tacones. La casa de moda Saint Laurent impactó el año pasado con un desfile que podría haber sido de moda femenina: vestidos, lazos y texturas primaron en la colección.

“Llevar falda no significa que no seas masculino. La masculinidad no la define la ropa, sino que procede de algo dentro de uno mismo. Hombres y mujeres pueden vestir la misma ropa y seguir siendo hombres y mujeres”, dijo el diseñador francés Jean Paul Gaultier tras presentar faldas en su desfile masculino de 1980. En aquél entonces, la idea parecía revolucionaria. Hoy —más de cuatro décadas después— parece que aún despierta confusión.

Pero lo que llama la atención no es la ropa, es el mensaje detrás. Durante siglos, los estereotipos sociales han dictado cómo debe ser y vestir el hombre y la mujer. Tendencias como la ‘genderless’ abren las puertas a una nueva masculinidad, una que se libera de las normas sociales y opta por la libertad creativa. Un falda o un par de tacones —piezas antes exclusivas del armario femenino— hoy se suman a la indumentaria masculina. Ya lo hemos visto en estrellas como Harry Style o Billy Porter que sorprenden con looks que rompen toda norma.

Esta tendencia redefine la masculinidad dejando más espacio a la libertad y la autoexpresión.

Jules Koundé luciendo una camiseta estampada con un pantalón denim recto con sobrefalda encima. (Fotos: Redes sociales) .