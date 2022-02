A partir de su debut en ‘Sex and the City’, Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, se convirtió en un referente de moda gracias a su colorido y vanguardista estilo de vestir, que pese al transcurso del tiempo se ha mantenido relevante entre fans y fashionistas del mundo. Hoy, más de dos décadas después, tenemos a ‘And Just Like That’, la continuación de la icónica serie que nos trae devuelta el experimental armario de la escritora neoyorquina y con este, sus extravagantes combinaciones de estilo que juegan con piezas vintage, de alta costura, hallazgos de segunda mano y creaciones de diseñadores emergentes. Como era de esperarse, los riesgos sartoriales de Carrie Bradshaw dieron de qué hablar desde su estreno y ahora que acabó la primera temporada, podemos hacer un recuento de nuestros atuendos favoritos del personaje de SJP como Carrie.

MIRA TAMBIÉN: Conoce la historia de Georgina Rodríguez y cómo se convirtió en una celebridad

Los ‘zapatos de novia’ de Manolo Blahnik

‘And Just Like That’ comenzó con una pista de moda que no pasó desapercibida ante los seguidores de la serie y los fashionistas del mundo. Y es que en el primer episodio podemos ver a Carrie Bradshaw desfilar sus queridos zapatos de satén azul de Manolo Blahnik Hangisi, a los que llama sus “wedding shows” porque los usó cuando se casó con Mr. Big en la primera película de ‘Sex and the City’.

Carrie Bradshaw vuelve con sus icónicos zapatos de satén azul firmados por Manolo Blahnik. (Foto: HBO)

Canalizando la esencia de ‘Sex and the City’

En el cuarto episodio podemos ver a Carrie Bradshaw canalizando la esencia original de ‘SATC’ cuando sale de su departamento con una voluminosa falda de tul blanco y botas Chanel, con un imperdible bolso ‘baguette’ Fendi morado con lentejuelas. El bolso original, visto en ‘Sex and The City’, fue parte de la colección otoño/invierno 1999-2000 de Fendi, quienes teniendo en cuenta el debut de ‘And Just Like That’, lanzaron una nueva versión de edición limitada del bolso que solía llevar Bradshaw. Sin duda, los diseñadores de vestuario Molly Rogers y Danny Santiago,- que ya habían trabajado en la serie y las películas originales de ‘Sex and the City’ bajo la dirección de Patricia Field-, lograron desatar una nostalgia colectiva con este outfit que canaliza la naturaleza ecléctica de Carrie al momento de vestir.

Los diseñadores de vestuario Molly Rogers y Danny Santiago de 'And Just Like That' canalizaron la onda clásica de 'Sex and the City' con este ecléctico look. (Foto: HBO)

Moda de pandemia

Si bien es uno de los outfits más controversiales de Sarah Jessica Parker en ‘And Just Like That’ tenemos que darle a este look el reconocimiento fashionista que merece. El look consistió de un vestido estampado con cuadros vichy rosa de la casa Batshevata, que combinó con zapatos Mary Jane desabrochados, una casaca azul con capucha, una bufanda estampada que lució en el cabello y guantes morados para lavar platos. El atuendo, que apareció en el octavo episodio del programa, era parte de una estrategia de Carrie Bradshaw para dejar de fumar. Y es que como había reducido su consumo de cigarrillos a solo uno al día, afirmó que si el humo del cigarrillo permanecía en su ropa, esto dificultaría su progreso, por lo que se propuso llevar un look específico para tomar su descanso diario para fumar.

Considerado uno de los atuendos más bizarros del personaje, este look forma parte de la nueva estrategia de Carrie Bradshaw para dejar de fumar. (Foto: HBO)

De regreso al mundo de las citas

Marcando su regreso al mundo de las citas, en el episodio siete Carrie estrena un vestido fruncido color azul claro firmado por Norma Kamali Diana. La pieza, que se adapta a la figura de Bradshaw, es un guiño a los looks más ajustados que se vieron en la escritora neoyorquina a lo largo de ‘Sex and the City’, y que combinados con un blazer de Max Mara bolso de mano de Paco Rabanne y tacones de Aquazzura, le dieron un resultado muy favorecedor.

El vestido fruncido de Norma Kamali Diana nos recuerda a los looks más ajustados que solía llevar Carrie a lo largo de 'Sex and the City'. (Foto: HBO)

El regreso del vestido Atelier Versace Mille Feuille

El icónico vestido Atelier Versace Mille Feuille de Carrie Bradshaw fue visto por primera vez en el final de dos partes de ‘Sex and the City’ allá en el 2004. Hoy, más de diez años más tarde, pudimos volver a apreciarlo en el octavo episodio de ‘And Just Like That’ cuando se ve a la escritora ,convertida en presentadora de podcasts, preparando su guardarropa para guardarlo. Estimado en $80,000 dólares en ese momento, el vestido fue, según los informes, el artículo más caro que Carrie usó. Varios años han pasado, pero ese vestido Versace sigue viviendo en nuestras fantasías fashionistas.

Visto por primera vez en el final de dos partes de ‘Sex and the City’ en el 2004, este outfit fue considerado el más costoso que llevó Carrie Bradshaw en aquel momento. (Foto: HBO)

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de Saber más