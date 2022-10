Aunque parecía imposible, Balenciaga ha roto definitivamente todo tipo de contrato laboral o colaboración creativa con el polémico artista y diseñador Kanye West. Así lo anuncio su matriz, el grupo de marcas de lujo Kering- que incluye a Balenciaga, Saint Laurent y Gucci-en un corto pero claro comunicado.

“Balenciaga ya no tiene ninguna relación ni planes para futuros proyectos relacionados con este artista”, se lee en el comunicado. ¿La razón? El comportamiento, los comentarios racistas y hasta antisemitas que el cantante ha tenido en los últimos meses. Así como su apoyo al movimiento ‘White Lives Matter’. En realidad, el también llamado Ye ha sido blanco de críticas durante toda su carrera por numerosas expresiones y hasta acciones incorrectas. Sin embargo, la cercanía y colaboración artística entre él y Demna Gvasalia, director creativo de Balenciaga, nunca se ha interrumpido.

Ahora, parece que el grupo Kering prefiere priorizar la marca y sus valores, antes que la cercanía con Ye. Pero este grupo de moda no es el primero. De hecho, la marca Gap también anunció que no trabajaría más con este artista. Incluso, la revista Vogue tampoco renovaría lazos con Kanye West. Según Page Six del New York Post, ni Anna Wintour ni la revista tienen intención de volver a trabajar con el artista.

¿Las marcas perdonarán a Ye? Debido a su tremendo poder en la industria del espectáculo, así como en la moda, es una posibilidad. Aunque, tal vez, estas firmas se mantengan inquebrantables ante sus valores y sea el inicio del final de la carrera del artista. Habrá que esperar para verlo.