Moda







Kate Hudson: 6 vestidos que nos hacen recordar a su inolvidable personaje en “Cómo perder a un hombre en diez días” | FOTOS La actriz estadounidense está de cumpleaños y lo celebramos recordando uno de los looks más icónicos de su carrera: el inolvidable vestido de satén amarillo que lució en la película “How to lose a guy in 10 days”.