Kate Middleton, la duquesa de Cambridge, está de cumpleaños. Ella es un referente de estilo y todo lo que utilice será tendencia, no solo en su país sino en todo el mundo. Los looks que elige siempre son muy sobrios, clásicos y elegantes. En el marco de su cumpleaños numero 38, recordamos cuáles han sido sus mejores looks a través del tiempo.

La duquesa siempre opta por las mismas firmas de moda como Alexander McQueen, Erdem, Jenny Packham o hasta incluso se la ha visto con blusas de la tienda ‘low cost’ Zara. La mayoría de sus looks son de colores sobrios como los pasteles, azules o celestes. Asimismo, siempre respeta y tiene en cuenta los protocolos de vestimenta que debe cumplir. Cabe resaltar que todo lo que luzca es un ‘must have’.

