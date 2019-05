Sobre Kate Middleton y su look inspirado en Game of Thrones | FOTOS

Kate Middleton asistió este martes al RHS Chelsea Flower Show, la muestra de jardinería más grande y famosa del mundo. Para esta edición, la duquesa ha diseñado el 'Back to Nature Garden' , que se ha convertido en el atractivo más importante de toda la puesta en escena.

Para la inauguración del lugar junto a la Reina Isabel II, la duquesa de Cambridge optó por un look en clave boho, un estilo acorde a la naturaleza. Vistió un vestido floreado de cuello alto y silueta en 'A', en tono azul marino firmado por Erdem, que supo llevar con unas sandalias de plataforma de esparto. Pero eso no fue lo que más cautivó de su look: su peinado se llevó todo el protagonismo. Y cuando decimos todo, es todo.

La esposa del príncipe Guillermo llevó una media cola trenzada y con puntas ondeadas. Un peinado que parece ser extraído de las escenas de Game of Thrones: personajes como Daenerys o Sansa llevan estos estilismos.

El look se ha vuelto viral en las redes sociales por la similitud a los peinados que se utilizan en la famosa serie. Entonces, la pregunta clave es: ¿será Kate Middleton famosa de la serie o estamos frente a una mera coincidencia (y típico peinado del estilo boho)? Tal vez, nunca lo sabremos.