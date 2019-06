Kate Middleton y el (sensual) look del que todo el mundo habla | FOTOS

Como siempre, Kate Middleton no decepciona. La duquesa de Cambridge sorprende cada semana con sus looks casuales, de cóctel o gala; con los que siempre se muestra sofisticada, femenina y sobria. Bueno, este último no siempre.

Esta semana, la royal se presentó a la gala de la organización Action on Addiction, de la que es patrona, dejando la sobriedad de lado: llevó una pieza que dejó ver toda su sensualidad. La duquesa lució un vestido blanco, off shoulder, ceñido al cuerpo y de corte midi. El diseño mostró su figura: delgada y espigada, tan solo un año después de dar a luz.

Para combinar la pieza de la diseñadora brasileña, Barbara Casasola, optó por unos zapatos plateados brillantes de Jimmy Choo. Eligió un clutch de Wilbur & Gussie en tono plata quemada, y aretes en tono topacio de Kiki McDonough.

