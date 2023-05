La actriz estadounidense nuevamente ha generado tendencia y qué mejor que en el festival de Cannes, un evento que se caracteriza por contar con los mejores looks. Las cámaras fueron enfocadas para Holmes, quien lució pantalones acampanados cortos de color blanco junto con una chaqueta crema y una camiseta verde lima. La directora y guionista acudió al panel de la Fundación “Kering Women in Motion Talk” para difundir un mensaje hacia todas las mujeres de confiar en sí mismas, seguir su verdadero talento y tener voz propia.

Katie Holmes se caracteriza por llevar este tipo de atuendos. (Foto: Getty Images) / Daniele Venturelli

Esta ocasión reunió a las grandes celebridades del medio, quienes aprovecharon para mostrar los mejores looks, pero la vestimenta de la estrella de “Amigos y amantes” fue uno de los grandes focos de atención, en especial de su elección de sandalias metalizadas de satin azul con tacón bajo anudado de Le Monde Beryl valorizadas en alrededor de 515 dólares. Un clásico estilo, pero cómodo que resalta el buen ojo de Katie en cada evento que aparece. Asimismo, cautivó con un peinado de cabello suelto con ondas suaves y optó por un maquillaje suave y brillante, totalmente natural.

Y es que no es la primera vez que la protagonista de “Mad Money” porta ropa tan relajada en un evento o en un día ordinario. Hace tres años, días después de terminar su relación con el actor Jamie Foxx, Holmes fue vista llevando unos pantalones de color azul junto a un conjunto de bralette y cárdigan de color taupe. En ese entonces, hubo un tremendo sold out después de que las fotografías de ella fueran vistas por la gente, convirtiéndose en musa para diferentes marcas como Khaité.

Otro momento icónico fue su asistencia a la gala de navidad de iHeartRadio en diciembre del año pasado. Una blusa de seda sin mangas marca TOVE en forma de minivestido, junto con unos jeans holgados y unas zapatillas negras lisas significaron un regreso a los años 2000 y, hasta la actualidad, continúa cautivando a todo fanático de la moda y el cine. La tendencia del año 2000 o mejor conocido como “Y2K” aún persiste y parece ser que Katie sigue siendo una gran precursora gracias a sus lecciones magníficas de moda.

No cabe duda que Katie Holmes es la reina de los looks relajados, pero que bien que sabe lucirlos. Y es que no necesariamente debe usar vestido para verse perfecta en un evento especial.

¿Quiénes más asistieron al Festival de Cannes?

Las luces no solo brillaron en Katie, ya que hubo muchos personajes que impactaron con unos outfits de temas que muchos de nosotros conocemos. Elle Fanning apareció en Francia con un look que realmente parece salido de un cuento de hadas. La actriz de “Maléfica” recordó su pasaje como la princesa Aurora con un vestido firmado por la marca Alexander McQueen dividido en dos partes: un hermoso corset oscuro con toques plateados alrededor y una falda larga color crema con muchos brillantes. Complementó con una joyería de la firma Maison Cartier, compañía en la que Fanning es embajadora.

Por otro lado, la actriz Viola Davis también hizo lo suyo con una vestimenta elegante de Valentino y se adueñó de la alfombra roja de Cannes en el preestreno de " Monster”. Este glamouroso vestido fue diseñado por el director creativo Pierpaolo Piccioli y se perfeccionó con un detalle completamente fascinante: una capa clásica hecha con plumas de avestruz que la envolvía por completo y la convirtió en una reina de la pasarela. Cabe destacar que Marta Sierra, influencer española, deslumbró con un vestido color amarillo de tul en forma asimétrico, es decir, más corto por delante y más largo por detrás, junto con unas mangas maxi volumen.