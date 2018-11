Kiernan Shipka: el nacimiento de una 'it girl' Kiernan Shipka ha saltado a la fama tras obtener el papel protagónico en la serie de Netflix 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'. En esta nota, analizamos los mejores looks de la nueva 'it girl'.

- / - Con tan solo 18 años, Kiernan Shipka se presenta como una de las nuevas promesas actorales y futura musa de las firmas de moda. (Foto: AFP) - / - Para la premiere de la serie que protagoniza, 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', Kiernan Shipka lució un vestido de Elie Saab con lentejuelas y cintura de terciopelo. (Foto: AFP) - / - Para la presentación de la serie es Sitges, España; Shipka optó por un conjunto de dos piezas metalizado de Rosie Assoulin. (Fotos: Instagram/ sitgesfilmfestival) - / - Para la fiesta de la casa de moda Chanel en Los Angeles, la actriz llevó un vestido corto de plumas de la colección Spring 2018 de la firma francesa, tendencia que viene fuerte esta temporada. (Foto: AFP) - / - En los Critics Choice Awards de este año se decantó en un traje de colores pastel firmado por Del Pozo. Muy femenina y chic. (Foto: AFP) - / - En los premios Emmy del 2017, la joven promesa lució un romántico vestido de tul con incrustaciones de la firma Miu Miu. (Foto: AFP) - / - Además de sus looks de ensueño, la actriz se muestra abierta a las posibilidades vanguardistas en cuanto al maquillaje. Estas editoriales son una prueba. (Fotos: Instagram/ kiernanshipka) - / -