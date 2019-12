Kim Kardashian estuvo presente en el desfile de la colección para hombres de Dior realizado en Miami. No fue la única famosa en asistir, pues estuvieron en primera fila Kourtney Kardashian, Winnie Harlow, Maluma, David Beckham, entre otros. A su paso llamó la atención, no solo por su presencia, sino por su arriesgado look.

La celebridad lució un abrigo de la colección masculina de Dior. Ella llevó un look de distintos estampados de piel de pitón, como en distintas tonalidades. El saco principal que usó, a simple vista le quedaba muy grande, ya que las mangas eran muy largas y el corte era hasta su rodilla. El pantalón era de una tonalidad más amarillenta y las botas más claras, pero con el mismo estampado.

Para complementar el look, Kim llevó una cartera Saddle de Dior, también en pitón pero en tonalidad azul y rojo. Un look muy arriesgado, pero que llamó mucha la atención de los asistentes. El look estuvo a cargo de Kim Jones, el director artístico de Dior.

Kim en su cuenta de Instagram detalló “Anoche en Miami en el show masculino de Dior. Gracias @mrkjones por el loco fit. La pasamos de lo mejor”.

Para conocer más acerca del último look de Kim Kardashian, visita la galería que se encuentra al inicio de la nota.