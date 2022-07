La firma de lujo Balenciaga inauguró el lanzamiento de su nueva colección de F/W 22 nada más ni nada menos que de la mano de su embajadora favorita, Kim Kardashian. La empresaria y socialité debutó como modelo de pasarela luciendo un atuendo de la última colección. Y por si fuera poco, no fue la única estrella del show.

Enfundada en un ceñido vestido negro de escote en forma de corazón con una abertura al lado de la falda y las clásicas mangas y botas largas de la marca, Kim Kardashian desfiló por primera vez en la pasarela de la 51° edición del Couture Show de Balenciaga en París.

Para el atuendo de Kim, el diseñador optó por un look total negro que reflejaba la esencia de Balenciaga. (Foto: IG @christinecentenera)

La estrecha relación entre Balenciaga e icónicas celebridades como Kim no es ningún secreto, pues en los últimos meses la fundadora de “Skims” demostró su fidelidad por la marca en cada look que llevaba, a la par de las otras campañas de las que fue protagonista. Sin embargo, ella no fue la única estrella que desfiló sobre esta mítica pasarela. Famosas como Nicole Kidman, Dua Lipa, Naomi Campbell y Bella Hadid se unieron al icónico grupo que lució la segunda colección del nuevo diseñador estrella de Balenciaga, Demna Gvasalia.

Este desfile se convirtió en toda una experiencia extra terrenal, pues además de ver a famosas de larga trayectoria desfilando como modelos, los atuendos que combinan la alta y baja costura con colores sólidos y brillantes les dieron un toque futurista y exótico al show.

Además, las celebridades icónicas no solo fueron parte del desfile, sino también disfrutaron del show desde la fila de invitados. Alexa Demie, Kris Jenner, Offset e incluso la pequeña North West fueron algunas de las que fueron vistas en el ‘front row’.