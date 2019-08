Kylie Jenner: los extravagantes vestidos que lució en su cumpleaños | FOTOS

Kylie Jenner ha dado la bienvenida a sus 22 años acompañada por amigos íntimos y familia. La 'celeb' ha elegido las costas italianas para llevar a cabo una celebración de lujo, a bordo de un yate valorizado en alrededor de 250 millones de dólares.

Por si fuera poco, Kylie tampoco ha escatimado en el valor de sus atuendos, pues se ha decantado por un par de glamorosos vestidos de precios exorbitantes. El primero, fue uno de corte 'mini', el color fucsia de la firma 'The Attico', que combinó con un bolso amarillo y joyas alusivas a su marca cosmética.

Para el segundo look, que llevaría a la cena familiar, la menor del clan Kardashian Jenner llevó un vestido largo de plumas blancas y tul firmado por Oscar de la Renta, y valorizado en más de 22 mil doscientos dólares. El modelo, pertenece a la colección ready to wear 2019 de la firma, y ya había sido lucido por la actriz Lupita Nyong'o en el after party de los premios Oscar.

Para conocer más detalles de sus looks de cumpleaños de Kylie Jenner, y más postales de la glamorosa ocasión, da un vistazo a la galería que acompaña esta nota.