El fin de semana, la hermana menor del clan Kardashian Jenner estuvo bajo el foco de los medios tras subir una imagen en su cuenta de Instagram junto a Rosalía. El día de ayer, subió otra imagen que de igual forma llamó la atención de sus fans, ya que lució radiante y sexy en un vestido de lentejuelas negras. Kylie Jenner asistió junto a sus hermanas al cumpleaños 50 del rapero P. Diddy.

Ella estuvo en la fiesta con un vestido ‘total black’ que robó todas las miradas por la gran abertura en la parte del torso. El diseño fue de la firma Balmain de escote plunge, mangas largas y falda asimétrica con una gran abertura a un lado. Complementó su look con unas sandalias cerradas de charol en la misma tonalidad.

La última de las hermanas del clan se ha coronado como la más rica de toda su familia y en cualquier lugar donde esté llamará la atención, ya sea por su misma presencia o por su espectacular figura. A parte del hermoso atuendo optó por un corte bob, liso y de puntas peinadas hacia adentro realizado por su peluquero personal Jesús Guerrero.

El radiante look de Kylie no fue lo único del cual se habló, sino también de la otra imagen que subió a Instagram, donde se luce del brazo con un chico misterioso llamado Fai Khadra. Ella no optó por ninguna descripción solo por etiquetar a Kendall. Minutos después, su hermana respondió con el siguiente comentario: “¿Estamos peleando?” Ello deja en intriga la relación que tienen con el joven o si hay alguna rivalidad al respecto.