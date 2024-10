Perú Moda Deco y Alpaca Fiesta iniciaron este miércoles 23 una edición histórica en Arequipa, en el Campo Ferial Cerro Juli. A través de exposiciones, desfiles, charlas y diversos evento, ambos eventos tienen como objetivo poner en lo meas alto a la fibra de alpaca. Por primera vez, estos dos eventos emblemáticos del sector vestimenta y decoración en el país se celebran de manera conjunta y presencial para promover las exportaciones en favor de la moda y decoración peruanas.

Organizado por PROMPERÚ, Perú Moda Deco es la principal plataforma comercial de la industria de la vestimenta, artículos de regalo y decoración en el Perú. Por su parte, Alpaca Fiesta, organizado por la Asociación Internacional de la Alpaca (AIA), es el evento más importante del ecosistema alpaquero que busca posicionar a la fibra de alpaca peruana como una de las mejores en el mundo.

En este año 2024, que ha sido denominado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de los Camélidos, ambas entidades han decidido organizar por primera vez ambos eventos de manera conjunta y presencial, a fin de capitalizar las oportunidades de negocio y conexión a través de los diversos componentes que este evento podría traer a relucir, desde el inicio de la cadena de la alpaca hasta la exposición comercial de la industria.

Como parte de ambos eventos, se realizarán actividades como el concurso de alpacas y llamas, visitas a fábricas, foros académicos, desfiles de moda en cuyo marco se llevará a cabo la puesta de “Perú Textiles” con oferta de empresas de Gamarra y Chincha, el “Concurso de Jóvenes Creadores al Mundo” y, como invitado, el formato internacional del concurso “Alpaca Awards”.

(Foto: Perú Moda)

“Ambos eventos realzan la industria de confecciones y de decoración de nuestro país y reúnen a los principales actores de la cadena productiva y exportadora. Por todo esto, resultan una inmejorable ventana para que compradores internacionales se conecten con empresas peruanas de estos rubros. Se tiene previsto que se logren expectativas en montos negociados a 12 meses por un total de USD 85.5 millones, USD 50 millones de dólares en Perú Moda Deco y de USD 35.5 millones en Alpaca Fiesta”, sostuvo Ricardo Limo, presidente ejecutivo de PROMPERÚ.

“Alpaca Fiesta 2024 refleja el orgullo y la identidad del Perú, al mostrar al mundo la calidad y el potencial de la fibra de alpaca en el mercado internacional, mientras se honra y preserva el legado de las comunidades altoandinas. Tengo la firme convicción de que nuestro evento, realizado en conjunto con Perú Moda Deco, va a impulsar nuevas oportunidades comerciales, fortalecer la cadena de valor de la industria y permitir a las comunidades andinas apostar por un enfoque sostenible y responsable en sus procesos de crianza”, indicó Jessica Rodríguez, presidenta de Alpaca Fiesta 2024.

Bajo el lema “Back to the origin - thinking about the future”, esta edición de Perú Moda Deco apunta a que pensamos en el origen de las costumbres de la industria textil en el país, resaltando el respeto y cuidado por nuestra naturaleza y los recursos que nos regala. Este legado ofrece la inspiración para construir una industria textil sostenible, justa e innovadora en el futuro.

MINCETUR, a través de PROMPERÚ, se encarga de dar a conocer al mundo la oferta exportable nacional a través de diferentes actividades de promoción, tales como ferias, misiones comerciales y ruedas de negocios. La participación en este evento constituye una de las principales herramientas para impulsar la internacionalización de las empresas de este sector y posicionar a nuestras fibras naturales entre las mejores del mundo.

Asimismo, este 23 y 24 de octubre se realiza la rueda de negocios de Perú Moda Deco, junto con el evento Alpaca Fiesta, en la que se espera la participación de compradores provenientes de países como Estados Unidos, Italia, Francia, Canadá, Brasil, entre otros.En el evento, estos compradores mantendrán reuniones de negocios con aproximadamente 153 empresas nacionales que ofertan las líneas de prendas de algodón para adultos así como para bebés y niños, prendas de alpaca, artículos de decoración y regalo, además de la oferta proveniente de marcas propias.

Durante la rueda, representantes de importantes marcas como Christian Dior (Francia), Maison Kitsuné (Francia), Balmain (Francia), Prada (Italia), Salvatore Ferragamo (Italia), MM Lafleur (Estados Unidos), entre otros, descubrirán lo mejor de la oferta exportable nacional en vestimenta y decoración.

(Foto: Perú Moda)

Delicias arequipeñas en Perú Moda Deco 2024

Asimismo, con la finalidad de promover la gastronomía arequipeña, PROMPERÚ instalará en el Campo Ferial Cerro Juli la zona gastronómica “Perú Mucho Gusto” conformada por expositores que deleitarán a compradores internacionales y visitantes de todo el país con platos típicos de la región y diversas alternativas como bebidas a base pisco y productos regionales.