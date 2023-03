Cuando vemos a nuestras estrellas favoritas y nos enamoramos de sus looks, realmente estamos presenciando el trabajo de los estilistas encargados de los atuendos de las más grandes estrellas del entretenimiento. Desde Zendaya al lado del reconocido estilista Law Roach, hasta Harry Styles junto a su amigo y creador de looks, Harry Lambert; hablamos de mentes creativas que nos brindan esos momentos icónicos en la carrera de nuestros artistas favoritos.

Law Roach: estilista de Zendaya

Tal vez reconozcas a Law como juez en el show Legendary, el programa de competición de HBO Max. Anteriormente, también fue juez en America’s Next Top Model de 2016 a 2018. Sin embargo, su mayor éxito ha sido crear algunos de los momentos de moda más importantes de Hollywood en los últimos tiempos. Roach, que se describe a sí mismo como un arquitecto de la imagen, empezó a trabajar en las tiendas de segunda mano de Chicago con su abuela y ha llegado a la cima de la industria del entretenimiento convirtiéndose en la mente detrás de los asombrosos looks de la superestrella, Zendaya.

Foto: Getty Images

Harry Lambert: estilista de Harry Styles

El estilista de 35 años ha trabajado para desafiar las ideas dominantes en torno a la masculinidad. Él describe su motivación como “muy alegre, muy feliz, positivo, campante” y estamos seguras que es exactamente lo que Harry Styles ama de su amigo y creador de icónicos looks.

Foto: Vogue

Marni Senofonte: estilista de Beyoncé

Ella es la artífice del vestuario del álbum visual Lemonade de Beyoncé, de su actuación en el Superbowl y de Homecoming, la actuación de Bey en Coachella que se emitió en Netflix.

Foto: Getty Images

Lorenzo Posocco: estilista de Dua Lipa

Procedente de Italia, el creativo ha contribuido decisivamente a elevar a Dua Lipa a la categoría de icono del estilo pop. A menudo mezcla la alta costura con piezas de archivo, y fue el responsable de sus looks como host de Saturday Night Live el año pasado y los atuendos de su gira mundial “Future Nostalgia”.

Foto: Getty Images

Jahleel Weaver: estilista de Rihanna

El creativo estadounidense conoció a Rihanna mientras ayudaba a su estilista Mel Ottenberg en la gira “Loud” de 2011 y, según The New York Times, desde entonces son inseparables. Weaver también ha sido director creativo de Fenty, la línea de productos para el cuidado de la piel de Rihanna, y fue el encargado de su espectacular look en el show del mediotiempo del Super Bowl.

Foto: Getty Images