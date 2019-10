La reina Letizia asistió al concierto de los Premios Princesa de Asturias en España. En él, se le dejó ver con un look que no es habitual en ella, pues generalmente utiliza vestidos sobrios y no tan llamativos. El de esta ocasión, el elegante traje, está conformado por un top de plumas con un pantalón de sastre negro. El atuendo es de la marca española ‘The 2nd Skin Co’.

El look está compuesto por un top de escote palabra de honor que en la cintura llevaba un cinturón de lazo de color negro con caída larga. También, llevó un pantalón negro de corte largo que se complementaba con el tono de la cinta de la blusa. Para complementar el look, optó por utilizar unos ‘stilettos’ y un clutch del mismo tono.

El traje pertenece a la colección de ‘lucky 27’ de la temporada otoño/invierno 2019 de la marca ‘The 2nd Skin Co’. Asimismo, cabe mencionar, que la reina estuvo acompañada de su esposo y de sus hijas Leonor y Sofia.