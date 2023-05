Tan especial como es la decoración, la fiesta y todo lo referente a la organización de la boda es el look nupcial, esto es, el vestido de novia. Ya sea te decantes por el minimalismo y las finas siluetas o por el detalle, los brillos y todo lo que te convierta en la protagonista de la velada; este tienda australiana enfocada en el mundo nupcial seguramente tiene lo que quieres. Descubre más sobre esta innovadora firma que envía a todo el mundo, incluido el territorio nacional.

La modernidad y la elegancia se unen para ver nacer a Kyha Studios, una tienda nupcial establecida en Melbourne, Australia, en el 2011. Con Kyha Scott como fundadora y directora creativa, la marca se enfoca en crear vestidos de novia de ensueño alineados a las últimas tendencias en moda nupcial. Favorecedoras siluetas estructuradas, con fluidez, con atrevidas aberturas, en piezas, con originales detalles y con diversidad de texturas que componen una gran variedad de diseños que parecen sacados de un aspiracional tablero de Pinterest.

La buena acogida que recibió en los primeros años de su introducción al mercado nupcial hizo que en el 2016 lanzara una nueva línea ‘ready to wear’ (lista para usar) que capture la esencia de la marca: The Chosen by KYHA . A partir de entonces, los vestidos de novia ampliaron su rango de diseños hechos a la medida a otros que pueden comprarse en su tienda en línea. Así busques vestidos para la ceremonia central o para la fiesta de celebración, cada diseño está meticulosamente pensado para convertirse en una pieza que refleje el estilo personal de quien lo usa.

Y no solo destacan por sus vestidos de novia (que dicho sea de paso vienen en otro colores además del clásico blanco), sino también por sus opciones para fiesta. Teniendo colecciones protagonizadas por siluetas modernas, texturas embellecidas, además de brillos que hacen destacar a su propia manera a damas de honor e invitadas.

Siendo un universo enfocado en explotar al máximo el concepto nupcial desde un punto de vista netamente moderno, Kyha Studios también incluye velos, tocados, joyería, camisas, chaquetas, loungewear y todo lo que una novia pueda necesitar en todas sus etapas nupciales , ya que el look de la novia dejó de ser exclusivo del día de la ceremonia y le dio paso a ‘semanas o días nupciales’ que se proponen como todo un festival/ritual de looks prenupciales y nupciales que incluyen los preparativos, las despedidas, los cocteles, el día central y las fiestas posteriores de celebración.

Este factor diferencial en temas de innovación, variedad y calidad le valió el reconocimiento a nivel mundial. Múltiples revistas y medios especializados en moda mostraron sus diseños de la mano de celebridades de talla internacional. Desde el vestido que lució Laura Byrne de la mítica serie de conquistas The Bachelor hasta el que lució la cantante de kpop Jisoo para la revista GQ y los que otras celebridades llevaron en alfombras rojas.

La más reciente colección de Kyha Studios es Sur Le Sel, inspirada en las tierras cristalinas que fueron retratadas a través de vestidos con suaves detalles de drapeado, lentejuelas en líneas, encaje y algunas siluetas y cortes inspirados en el minimalismo de los años 90, tendencia que domina el terreno de la moda este 2023.