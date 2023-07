Las balerinas han vuelto al mundo de la moda en los últimos dos años, aportando delicadeza y sofisticación a cualquier look. De hecho, la tendencia “balletcore” ha impulsado aún más el uso de este calzado, logrando que evolucione en cuanto al material. El terciopelo y cuero quedan atrás para darle paso a las balerinas de malla que diferentes sellos de moda ya vienen promocionando.

Foto: IG @deborabrosa

Ya sea en rejilla, como el estilo icónico de la firma Alaïa, o en una delicada malla, como el modelo de The Row que inició esta tendencia; la verdad es que hay un estilo para todos los gustos.

Estos zapatos parecen estar diseñados para proteger nuestros pies sin dejar de exhibirlos a través del particular material transparente. A diferencia de la mayoría de tendencias que tienen origen varios años antes de su pico más alto, estos zapatos se sienten como una nueva creación que solo podría haber llegado a tener éxito en el 2023.

Foto: The Row

Pero ¿qué hacen que las balerinas de malla sean tan deseables? El argumento más convincente a favor de estos zapatos es que son increíblemente fáciles de llevar. Y es que realmente lucir este calzado es una forma muy fácil de añadir interés a un atuendo sencillo. Otro punto a favor es que están disponibles en casi todos los estilos que pueden existir. Desde siluetas muy delicadas y románticas hasta diseños con mucha textura e incluso detalles de cuero y metal.

Foto: Bottega Veneta

Ver los dedos de los pies a través de una malla o una red es delicado y un poco extraño. Sin embargo, esta tendencia también es liberadora, pues permite que las mujeres dejen atrás los tacones altos a los que estamos acostumbradas a meter los pies si queremos dar una imagen esbelta.





Y por supuesto que las celebridades se han sumado a este extravagante estilo. Ya hemos visto a Jennifer Lawrence disfrutando de un paseo con sus “Alaïa Mesh and Patent-Leather Ballet Flats” combinadas con unos jeans sueltos y una camiseta blanca. Puede que no sean los zapatos más prácticos, pero sí que aportan la dosis necesaria de estilo y vanguardia a cualquier look.