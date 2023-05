2 / 10

Blake Lively fue una de las presentadoras de la última edición de la gala (In America: An Anthology of Fashion) mientras se coronó como una de las mejores vestidas gracias a su atuendo Versace inspirado en la Estatua de la Libertad; por lo que muchos esperaban que este año estuviera presente. Sin embargo, la actriz decidió ver la gala desde casa. Aunque algunos afirman que fue por su recién nacido cuarto hijo, Blake no ha explicado las razones detrás de su decisión. (Foto: AFP)