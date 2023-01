En el Perú, la industria del modelaje viene desarrollándose por el buen camino. Lento pero seguro. De ahí que cada vez vemos más talleres y concursos (inclusivos y empoderadores) enfocados en encontrar a nuevos rostros para el sector moda. Quien sabe, tal vez esa sea la vitrina ideal para descubrir a la próxima Juana Burga, Janet Leyva o Patricia Del Valle. Y ciertamente, las modelos peruanas ya están llamando la atención internacional. Así lo prueban Carolina y Stephania Gutierrez, las hermanas gemelas que modelan juntas y han estado en la mirada de la lujosa firma italiana, Gucci.

Además de modelos y estudiantes, las gemelas peruanas son creadoras de contenido digital especializado en moda y tienen el objetivo de lanzar su marca de ropa entre el 2023 y 2024. (Foto: IG @loloperez).

Caro y Steph (23 años) -como se llaman entre ellas- son eternas cómplices dentro y fuera de los estudios fotográficos. Entre sus recuerdos compartidos, sin duda están los looks a juego que su papá elegía con mucha dedicación para ambas. De igual modo, la etapa escolar, los amigos en común y el inicio de un pasatiempo -que hoy se ha convertido en una de sus profesiones- son algunos de los elementos que han construido su inquebrantable relación como gemelas.

Ambas jóvenes apasionadas por la moda desfilan y están familiarizadas con las cámaras hace más de siete años. En un inicio, trabajan continuamente como modelos para presentaciones en institutos de moda. Y eso escaló con el paso de los años. Actualmente, ya tienen en su portafolio diferentes campañas con importantes firmas locales como Annaiss Yucra, Blanca Pukara, Registro y Kenny Ayon. Además, participaron en la colaboración entre la diseñadora peruana Lis Bazan y Benetton. El cielo es realmente el límite para las gemelas peruanas que tienen en la mira al sello nacional DELOSANTOS y aspiran a desfilar para el diseñador francés del momento, Jacquemus.

—¿De qué manera llegaron al mundo del modelaje?

CAROLINA: Cuando terminamos el colegio comenzamos a modelar. Íbamos a castings, estábamos en clases de pasarela y poco a poco fue creciendo el amor por el modelaje, algo que en un inicio solo veíamos como un hobby. De hecho, fue una amiga -diseñadora de modas- la que nos dijo por primera vez que que nosotras podíamos llegar a ser modelos. Ella estaba por presentar su trabajo de fin de carrera y nos pidió que seamos las protagonistas de su editorial. Antes de eso, nunca se nos había pasado por la mente esa idea. Y fueron esas primeras fotos las que empezamos a enviar a castings abiertos para ver que pasaba.

STEPHANIA: Tomamos la decisión de probar este camino y tuvimos el apoyo de nuestros papás en todo momento. Nos dimos cuenta que era algo que nos gustaba y así empezamos a conocer a gente a quienes les llamaba la atención que seamos gemelas.

—Hablemos de su acercamiento a la exitosa firma Gucci. ¿Cómo surgió este contacto con uno de los referentes en alta costura?

CAROLINA: Antes de la pandemia, habían agencias internacionales que querían representarnos. Nos escribían por Instagram, nos pedían nuestro ‘book’ de fotos y así poco a poco íbamos intentando abrirnos paso en la industria de afuera. El contacto más cercano lo tuvimos con una agencia de Países Bajos (Division Model Management) que tenía interés en nuestros perfiles para el mercado europeo. Y justamente fue uno de los representantes de esta empresa (con quien ya habíamos trabajado antes) quien nos comunicó sobre la búsqueda de gemelas y modelos que estaba haciendo Gucci para su desfile en la Semana de la Moda en Milán.

STEPHANIA: Recuerdo que nos llegó esta noticia un día que teníamos una sesión de fotos. Yo entré a Instagram por la mañana (algo que normalmente no hago) y leí el mensaje de este agente en el que nos decía que Gucci estaba necesitando gemelos para su próximo desfile y que él había presentado nuestro perfil y habíamos sido pre seleccionadas. Nuestra reacción fue de emoción pero también nos mantuvimos tranquilas porque aún teníamos que estar pendientes a la respuesta final.

—Y luego de esta comunicación, ¿Qué sucedió?

CAROLINA: Después de tener esta conversación con el agente de modelos, nos llegaban mensajes de conocidos que estaban en Europa y se habían enterado de este casting en búsqueda de gemelos que modelen. Nosotras decidimos no enviar nuestra información ni portafolio porque ya estábamos a la espera de una respuesta.

STEPHANIE: Y bueno, llegó la respuesta final. Nos dijeron que habían escogido a gemelos que estén más cerca a Milán, ciudad en la que se iba a realizar el desfile. Nosotras tomamos esa respuesta de la mejor manera. El simple hecho de haber sido consideradas por una firma de moda tan icónica ya representaba un logro para nosotras y nos hizo muy felices.

Las talentosas modelos ya vienen abriéndose paso en la industria local. Recientemente, fueron parte del primer pop up A.Y SISTERHOOD de la diseñadora Annaiss Yucra. También han colaborado con firmas de moda local como Blanca Pukara y Registro. (Foto: Annaiss Yucra). / Giancarlo Aponte Fernandez

—Ustedes contaron esta historia en su cuenta de TikTok. ¿Qué fue lo que las motivó a hacerlo?

STEPHANIA: Y los únicos que sabían esto eran nuestros papás y andábamos en duda si contarlo o no. Pero nos dimos cuenta que no contar una noticia tan bonita y que tal vez puede inspirar a alguien, sería algo egoísta. Así que dejamos de lado la idea negativa de qué van a pensar los demás o si nos creerían (a pesar que tenemos todas las pruebas) y decidimos grabarnos para dar el mensaje de que si tienes un sueño, no importa que tan grande sea, puedes lograrlo. Algo súper mágico que nos pasó con esta experiencia es que nosotras habíamos hecho un ‘vision board’ de todo lo que queríamos hacer este año y justamente colocamos una foto de Gucci entre nuestros objetivos.

En 2020, Carolina y Stephania posaron para la colección ‘Tutti i colori del mondo’ de la diseñadora peruana Lis Bazán en colaboración con Benetton. (Foto: CREER). / Jhomar Alessandro

—Este definitivamente es un trabajo como cualquier otro que debe ser remunerado de manera justa. ¿Cómo ha sido para ustedes trabajar en este medio a tan corta edad?

CAROLINA: En un primer momento todo era a modo de colaboraciones. Luego de meternos a clases y especializarnos en esta profesión, todo despegó. Para los distintos trabajos y campañas, siempre hemos manejado todo de forma independiente y por nuestra propia cuenta. Si bien habían agencias que nos escribían para representarnos, nunca se llegó a concretar algo. Los proyectos que hemos ido consiguiendo han sido más que nada gracias a recomendaciones de amistades o personas con las que habíamos trabajado.

STEPHANIA: Recién desde el año pasado estamos en conversaciones con la agencia Iceberg Modelos y tener ese respaldo es algo que siempre hemos querido porque le da mayor prestigio a nuestro trabajo.

—¿Su relación con el mundo de la moda siempre ha sido parte de sus vidas?

CAROLINA: Empezar a estudiar la carrera de Gestión de moda también me ayudó a entender mejor esta profesión. Entendí que cada marca es diferente, que siempre buscan diferentes atributos en las modelos y eso nos ha ayudado a ambas a no frustarnos cuando los castings no salen como nos gustaría. Conocer más a profundidad el rubro nos ha permitido creer más en nosotras y no perder la confianza tan fácilmente.