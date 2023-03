1 / 6

El verano no solo es playa, también es cenas, fiestas y salidas al atardecer. Y qué mejor forma de disfrutarlas que con creativos looks que salgan fuera de lo común pero sin llegar a perder el estilo. Las famosas e influencers peruanas favoritas de la escena local lo demuestran con estos increíbles looks que lucieron esta semana. (Fotos: IG @flavialaosu, IG @ximenamoral, IG @danielanunezdodero)