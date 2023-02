4 / 7

Ximena demostró un amplio rango de increíbles looks en todos los países que visitó tan solo en febrero. Ya sea rodeada de nieve en España, de arte y moda en París, de calidez y relajación en México o incluso en el mismo Lima; cada uno de sus looks demostró su particular estilo. Desde atuendos minimalistas hasta piezas con vuelos y dimensión, todo en una paleta de colores neutrales con la escala de grises como la protagonista. (Foto: IG @ximenamoral)