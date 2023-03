Parece que cada semana nos topamos con nuevas tendencias de moda y el calzado no es la excepción. Para esta temporada, los estilos de zapatos se renuevan y las sandalias de peluche se perfilan como la moda del momento. Si bien este particular calzado fue protagonista en el 2021, este año vuelve en nuevos modelos y promete convertirse en la estrella de cualquier look.

Foto: Getty Images

Las sandalias de peluche reaparecen en las pasarelas de moda

Esta tendencia dominó las pasarelas en la temporada Primavera/Verano 2021. Firmas como Balenciaga, Valentino, Marni, Molly Goddard o Pronounce llevaron este calzado de felpa al siguiente nivel, mostrándolas como piezas acogedoras y estilizadas.

Foto: Farfetch

Y si bien, se trata de un tipo de calzado cómodo y acogedor ¿realmente pueden las sandalias de peluche estar de moda? Tal vez la pandemia nos cambió tanto que ahora aceptamos la comodidad antes que lo estético o simplemente nos atrevemos más con la moda.

Es así que nos damos cuenta que las sandalias de peluche han tomado el relevo de las sandalias tradicionales y lo confirmamos con lo que vimos en las pasarelas. Los diseñadores no se contuvieron al incorporar los zapatos de peluche en sus colecciones para la temporada Otoño/Invierno 2023.

Foto: Getty Images

Fue en la Semana de la Moda de Nueva York que el sello Area apostó por el calzado llamativo, ya que las modelos desfilaron con tacones de plumas hasta el muslo. Por su lado, la firma Khaite interpretó el calzado de peluche con un enfoque más moderado, con zuecos y zapatos de tacón adornados con piel sintética que añadieron un toque inesperado a una colección por lo demás clásica y refinada.

¿Las sandalias de peluche están de moda?

Hemos visto este estilo de sandalias en prestigiosas firmas como Gucci y Valentino, pero debemos tener en cuenta que eso no convierte inmediatamente a este calzado en sinónimo de estilo. De hecho, las opiniones de la moda siempre se han mantenido divididas en cuanto a esta peculiar estética.

Foto: Getty Images

Y esto se debe principalmente al hecho de que no todas las tendencias son adecuadas para la temporada correspondiente. Por eso, resulta contradictorio combinar materiales cálidos de invierno, como la piel o la lana, con diseños de calzado veraniegos. Es tan sencillo como cuestionarnos, ¿queremos proteger nuestros pies de las bajas temperaturas u ofrecerles la mayor transpirabilidad posible?

Foto: Shutterstock

Si bien tenemos disponibles sandalias de peluche que no son demasiado invernales y casi se podrían usar en el verano, son más bien calzado de estar por casa que piezas imprescindibles del ‘streetstyle’.