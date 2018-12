Ni leopardo ni pitón: este el nuevo animal print que da la hora 

En los últimos meses el animal print ha luchado su camino hasta nuestro armario: desde blusas y calzado hasta accesorios y ropas de baño. Ya sea en clave leopardo o pitón, las prendas o accesorios que simulan la piel animal han marcado la hora en todo el 2018. Pues bien, el próximo año promete seguir la tendencia pero esta vez con el tiger print.

El tiger print, o el estampado de tigre, aporta el toque sensual y atrevido a tu look. Además, usándolo puedes configurar looks casuales así como sofisticados, perfectos para la noche en una gala o evento. Llévalo en vestidos, blusas y palazos.

Si aún no eres tan arriesgada, anímate a probar el estampados en aretes, carteras o calzado como unas sandalias o mules. No será el protagonista del look así que es un buen tip para empezar. ¿Te animas?