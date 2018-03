- / -

La colección Urban Mambo trajo consigo la fusión del negro y el fucsia, expresada en su versión más chic. “Usé el negro para romper con los tonos pasteles, clásicos del verano, y lo junté con el fucsia”, explica la diseñadora. Ambos colores revistieron los 15 looks vistos en pasarela, los cuales tenían como eje la onda ochentera y tropical. Para lograr este concepto, Gamero hizo uso del guipur y gazar con estampado floral, telas que dieron vida a vestidos, faldas, blusas off the shoulder y pantalones llenos de volumen y dinamismo. (Foto: Ugo Camera)