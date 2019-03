LIFWeek OI19: los diseñadores revelan adelantos de sus colecciones | VIDEO

El próximo miércoles 27 de marzo, en los jardines del Museo de Arte Contemporáneo de Lima-ubicado en el distrito de Barranco- una explosión de creatividad tendrá lugar. Se trata de la semana de la moda de Lima, el tan ansiado LIFWeek, que esta vez revelará las tendencias de otoño e invierno, según los diseñadores más destacados del plano local.

Esta vez, el evento contará con 10 diseñadores- Annaiss Yucra, Claudia Jiménez, Noe Bernacelli, Pat Sedano, Yahel Waisman, José Clemente, Yirko Sivirich, Ana Guiulfo, Fátima Arrieta y Patricia Musiris- que junto a un grupo de estudiantes de moda de los más destacados institutos del país, cautivarán al público con sus creaciones sobre pasarela.

En la previa al evento, conversamos con algunos de los diseñadores, que nos dieron algunos adelantos de lo que se verá desde el 'front row'. ¿Estás lista?

Yahel Waisman

"Esta vez nos estamos inspirando en una diseñadora de flores. Ella utiliza muchos colores puntuales, entonces lo que quiero hacer es trabajar sobre mi base pastel y luego agregarle colores que rompan el esquema del color base con puntos neón, azules…con colores que te sorprendan. Estamos usando mucho tul, que es parte del ADN de la marca, transparencias, muchos volantes y los bordados los estamos llevando de mini a extra large", revela.



Fátima Arrieta

“Bueno voy a hacer alta costura pero no quiero contar mucho porque esta vez quiero que sea sorpresa”, cuenta.

Yirko Sivirich

"Bueno es una colección- como todas- hecha con mucho cariño. Y esta vez está inspirado en el Perú, en Puno. Sin llegar a ser tan literal y tan folclórica la colección (…). Me fui a Taquiles, es un lugar donde siempre se visten de negro, colores oscuros, y tienen detalles incaicos de colores fuertes. Entonces, estoy usando colores oscuros pero con detalles súper marcados con colores andinos como el fucsia, lila y celeste (…). Van a ver prendas clásicas con un poco de vanguardia", asegura.

Annaiss Yucra

"Mi colección se llama resistencia, habla sobre el empoderamiento de la mujer bajo la observación que veo en mi sociedad. Ya presenté la colección en Mercedes Benz de Guatemala y pienso ampliar la colección para la nueva temporada del LIFWeek, así que va a estar increíble. Realmente el trabajo detrás de resistencia es tratar de ver lo que está pasando en nuestra sociedad y tomar acción. Considero que la indumentaria es una forma de expresión y una forma de protesta también. Por ejemplo, me pareció muy interesante investigar cuando fue que la mujer votó por primera vez en el Perú y descubrí que fue en el año 56 (…). Las formas de los enterizos tienen talles súper altos que son propios de los 50 en Perú, entonces tuve mucha referencia de las ropas de baños de las mujeres en los cincuenta. También tomé el caso de Eivy Ágreda (…). Me gustó mucho ver y tomar como referencia este movimiento que se formó de ‘flores para eyvi. Entonces en la colección ves muchas impresiones digitales de flores", detalla.

Pat Sedano

"Bueno, la nueva colección está inspirada un poco en mi infancia. De hecho, el nombre de la colección es ‘Happiness of my childhood’. Estoy haciendo como un recuento de las etapas que he ido pasando hasta ahora. También es un tipo de recordatorio para todos, creo que todos los niños merecen tener una infancia bastante feliz. Voy a volver a lo que fue el primer LIFWeek, donde usé muchos colores neutrales y acentos, esos son a los que estoy volviendo un poco. Vuelvo a lo oversized, mucho más cargado de lo que usé tal vez en la última colección, bastante cantidad de volúmenes, cortes más asimétricos y bueno la camisa blanca que siempre la mantengo", cuenta.

José Clemente

"En un 90% es una colección masculina (…). Esta colección tiene un toque muy fuerte de trabajo en hilado, en diferentes tejidos (…). Estamos haciendo algo bastante interesante porque estamos desarrollando una línea con hilado de alpaca o algodón pero mezclado con un poliéster reciclado, ecológico. Creo que es importante recalcarlo como algo para apostar en el futuro (…). La colección está basada, como siempre, en una colección de ciudad, urbana pero tiene toques folclóricos, siempre bajo una visión moderna y contemporánea", declara.

Patricia Musiris

"Siempre trato de que la moda se adecue a la mujer latina. Entonces, estamos influenciándonos por tendencias internacionales pero aterrizándolas a la mujer latina. Tenemos pantalones anchos, abrigos grandes, estamos usando animal print que es prácticamente el sello de la marca. (…) Va a ser algo glamoroso y ponible para enaltecer a la mujer peruana", afirma.

Ana Guiulfo

"Es otra vez la cultura nazca porque considero que es súper importante ser peruana, relacionarte con tus raíces y hacer una investigación más profunda. Entonces esta vez es una celebración a la cultura nazca y su relación con el medio ambiente. Es una reflexión de la importancia de relacionarnos con el ecosistema, con el medio ambiente", garantiza.

Claudia Jiménez

"Estamos cumpliendo 10 años, 10 años que la marca ya está consolidada. Van a haber muchos detalles, sobre todo con el tema de los prints", dice.

Noe Bernacelli

"Para esta temporada tenemos dos colecciones. Una para hombre y otra para mujer. La de hombre es Prêt-à-porter ready to wear. La línea NB by Noe Bernacelli, que es la línea más comercial. Y para mujer es alta costura. Los conceptos de inspiración son totalmente distintos. La de mujer nace de un cuento fantasioso, mientras que la de hombre está inspirada en los seminaristas, los chicos que se preparan para ser sacerdotes en la religión católica. De todas maneras, las dos colecciones están hechas a base de alpaca", revela.