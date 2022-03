La popular actriz inglesa, hija del reconocido cantante Phill Collins, ha sabido construir su carrera actoral de forma independiente, evitando hacer uso de ciertos privilegios propios de tener un padre inmerso en el mundo del espectáculo. Su primera aparición en la gran pantalla se remonta al 2009, año en el cual trabajó de la mano de la ganadora del Óscar, Sandra Bullock, en el premiado filme 'The Blind Side' (Un sueño posible). Tras interpretar roles románticos y que visibilizan problemáticas de la vida cotidiana, el momento del máximo estrellato llegó para Lilly Collins con el estreno de Emily in Paris en el 2020. En honor a su cumpleaños número 33, te mostramos los cinco looks que nos han robado más de un suspiro durante la popular serie de Netflix y que definitivamente desearíamos agregar a nuestro carrito de compras. (Foto: Netflix).