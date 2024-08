Un matrimonio fallido y muchas dudas. Después de los dramáticos acontecimientos de la mal concebida boda de Camille y Gabriel, Emily descubre que tiene fuertes sentimientos por su novio Alfie, pero también por Gabriel, que ahora está esperando un bebé con su ex pareja. La noticia deja a Emily perdida y sin saber cuál debería ser su siguiente paso. Ese es el final de la tercera temporada de “ Emily in Paris ”, que dejó a los seguidores de la serie queriendo más. La nueva entrega de la serie comienza muy poco después de la boda, de vuelta en París, y promete desvelar dos grandes secretos que lo cambiarán todo.

“Este es el año en el que Emily se vuelve más vulnerable [...]. Hay más honestidad y apertura en todas las situaciones por las que están pasando. Por supuesto, hay más drama. Y tenemos nuevos personajes este año, lo que puede llevar o no a más momentos de suspenso”, comenta Lily Collins, quien encarna a Emily en la exitosa saga. Si bien la premisa de la serie es presentar a Emily como un pez fuera del agua en la ciudad francesa, esta cuarta temporada se enfoca en la evolución y el crecimiento de la estadounidense. De ahí, que el vestuario y los accesorios hayan ido de la mano con este cambio de enfoque.

(Foto: Difusión).

Marylin Fitoussi (diseñadora de vestuario de la serie), ha creado algunos looks sorprendentes esta temporada. ¿Cómo ha cambiado el vestuario de Emily?

COLLINS:Marylin Fitoussi es, ante todo, un genio creativo. Ella es una querida amiga y estoy tan agradecida de ser su lienzo en blanco cada año. Trabajar con ella es un sueño colaborativo. De hecho, nos conocimos aproximadamente un año antes de que comenzara el programa y comenzamos a hablar sobre la transformación de Emily para esta temporada y las ideas que tenía: nuevas paletas de colores, nuevos diseñadores, nuevas imágenes estructurales para los atuendos y también nuevas oportunidades para nosotros de tener piezas por encargo. Marylin me preguntara qué diseñadores amo y me gustaría incorporar al programa. El proceso comienza muy temprano, y luego lo dejo reposar y filtrarse, me inclino hacia su visión y confío mucho en ella.

Cuando hacemos nuestra prueba inicial en París, encuentro estantes de ropa entonces comenzamos a probarnos piezas. Marylin me guía a través de los elementos de transición del vestuario a lo largo de la temporada, especialmente este año porque estamos en Otoño/Invierno y estamos incorporando nuevas texturas, abrigos, y botas. Después de que Emily viviera en París y caminara con muchos tacones, queríamos hacer la transición a diferentes formas de tacones y algo un poco más cómodo; también agregamos muchos tipos diferentes de capas. Y esta temporada en particular, hablé mucho sobre las cosas que quería ver, y casi siempre se alinean con las cosas que Marylin espera ver. Que va de diferentes colores: Emily usa más rojos este año, con más trajes de pantalón porque se siente un poco más segura. [Emily] está usando pantalones con mocasines, con conjuntos a juego, con camafeos, vintage o nuevos [...].

¿Qué revela esta evolución del vestuario sobre el personaje de Emily?

COLLINS: La evolución del estilo de Emily este año representa más calma y concentración dentro de sí misma, en su trabajo, pero también en la ciudad. Cada año eso se vuelve más evidente pero ella se inspira en su entorno, en sus compañeros de trabajo y en sus amigos y comprende cómo combinar conjuntos de una manera con una mentalidad más europea. Ella nunca rehuye el color porque es Emily, pero ha aprendido a reducirlo un poco de una manera que parezca más sólida y elegante, para no ser ruidosa porque sí, permitiéndose sentirse más cómoda con los atuendos. Ser audaz de una manera nueva. Para Emily, lo que es más incómodo es ser minimalista, a diferencia de cómo me sentiría yo, donde salir de mi zona de confort sería lucir más fuerte en colores, estampados y texturas. Esta temporada, cuanto más segura se vuelve en su vida y en la ciudad, más decisiones audaces toma y más fuerte se siente.

¿Cómo te sentiste con los looks de esta temporada?

COLLINS: Esta temporada disfruté mucho usar los vestuarios porque siento que, curiosamente, es la temporada más cercana a mi propio estilo. No me malinterpretes, todavía salí de mi zona de confort muchas veces. Sin embargo, creo que había algo más de inspiración europea en sus conjuntos, que es algo que me gusta mucho. Sentí que Emily se había graduado en la clase de moda y regresó este año con un poco más de tenacidad y fuerza en sus elecciones de moda [...]. Obviamente, Audrey Hepburn ha desempeñado un papel en la inspiración de Emily desde el primer día, así que hay algo más de eso, pero también hay más inspiración de esencia europea en sus conjuntos, lo cual fue divertido porque siento que eso se inclina más hacia quién soy ahora [...].

¿Cómo fue usar algunos de los nuevos looks que mencionaste? Esta es la primera vez que pasas tiempo en París durante las vacaciones.

COLLINS: Algo divertido de esta temporada fue que realmente pudimos inclinarnos por las vibraciones del Otoño/Invierno, y dos looks que se inclinaron hacia eso fueron el suéter navideño extremadamente lindo, pero algunos podrían decir “feo”, que es mucho más americano que parisino. Proporcionó esta forma divertida de involucrar un choque cultural, pero de una manera más alegre y divertida. El suéter hizo de todo: cantó diferentes canciones, reprodujo todos los sensores de luz que puedas imaginar. Marylin lo hizo y yo tenía un panel de control que estaba sosteniendo todo el tiempo que podía cambiarlo. Fue un look muy divertido e interactivo. También usé un conjunto de esquí inspirado en Audrey Hepburn CHARADE, que literalmente fue hecho para mí basándose en fotografías de Audrey Hepburn en la película. Y las gafas de sol eran réplicas exactas de las de Audrey Hepburn, que de hecho pude probarme en el set en mi cumpleaños. Fue un verdadero placer poder ponérmelos. Esa fue una de mis escenas más divertidas de filmar, esquiar en la montaña, y lucir así mientras lo hacía. Es un recuerdo muy divertido y especial.

El Heartbreak Ball del episodio 403 es un momento muy divertido en materia de vestuario. ¿Estuviste involucrada en darle vida a ese look?

COLLINS: Realmente comenzamos esta temporada con una explosión. Ese look es tan impresionante y mi amigo Harris Reed fue muy amable al diseñarlo. Le dije a Marylin: “Sé a quién quiero que diseñe este look. Tenemos que ir a Harris”. Vi bocetos en el camino y toqué las telas. Marylin trabajó con Harris y el increíble equipo de Nina Ricci para hacer ese increíble atuendo. Ese atuendo, para mí, fue uno de los que recuerdo más porque era muy especial: implicaba que mucha gente tuviera que ayudarme a subir y bajar las escaleras porque era muy pesado y bastante ancho. Disfruté mucho usarlo visualmente, era simplemente perfecto e impresionante.

(Foto: Difusión).

¿Qué diferencia a la cuarta temporada de las tres primeras temporadas de EMILY IN PARIS?

FITOUSSI: Una muy buena pregunta. Quizás yo también haya cambiado. Tal vez sea Lily Collins quien realmente ha sido una mayor inspiración para mí esta temporada. Es cierto que en temporadas anteriores rendimos homenaje a Audrey Hepburn. Rendimos homenaje a La Nouvelle Vague, al cine francés, a iconos de la música pop francesa. Y este año ambos hemos evolucionado, madurado. Encuentro a Lily cada vez más hermosa, la encuentro cada vez más femenina. Creo que está floreciendo cada vez más en su papel de mujer y productora. Por eso también quería, con su consentimiento, por supuesto, hacerla florecer. El tema floral es bastante recurrente esta temporada, porque creo que en temporadas anteriores era un pequeño capullo, y ahora está cobrando fuerza, afirmandose, volviéndose mucho más fuerte, con un estilo que reinterpreta los códigos de la moda parisina. Todo esto se ve a través de los ojos irreverentes de Emily Cooper, y creo que hemos logrado crear siluetas que serán, si no icónicas, bastante irresistibles. De hecho, lo que también ha cambiado es la relación de confianza entre nosotros dos. Nos conocemos bien desde el punto de vista profesional. Conozco su cuerpo, sé lo que le sienta bien, creo saber lo que le queda bien, lo que le sienta bien estéticamente. Creo y trato de detectar lo que puede estar pasando por su cabeza. Es decir, ¿cómo ve ella la evolución de un personaje? ¿Cómo lo veo? Siempre empiezo haciendo moodboards que le envío, que ella mira y analiza. Vamos en diferentes direcciones. Algunas direcciones se mantuvieron, otras se abandonaron, porque trabajamos para la imagen. Y nuestro lema era obviamente divertirnos, pero correr el máximo riesgo, impulsar todo lo que sabemos sobre este personaje. Y entonces teníamos que mantener ese lado ecléctico, este lado irreverente, porque realmente no quería caer en lo tan esperado y aburrido.

¿Qué tipo de conversaciones tuviste con Lily Collins sobre la evolución del vestuario de Emily este año?

FITOUSSI: Los actores tienen el derecho y el deber de compartir conmigo todos sus sentimientos y deseos sobre el desarrollo de un personaje. Construimos un personaje juntos. No impongo nada. Esta evolución y construcción tiene que ser un diálogo, y un diálogo que se ha iniciado desde el principio. Lily y yo tuvimos la posibilidad de abordarlo de la misma manera: cómo hacer evolucionar a los personajes, cómo no repetirnos y cómo proponer elementos y siluetas que no hemos visto antes. Esta temporada presentamos el traje de tres piezas inspirado en Twiggy. Me inspiré en imágenes de Twiggy, quien tiene una figura larguirucha que me recordó mucho a Lily. Quería hacer una silueta con “Carnaby Street”, traje de tres piezas Twiggy. Me encanta la película “American psycho” y por eso hicimos un traje inspirado en este financiero psicópata, asesino y loco. Y fue bastante divertido porque la silueta es muy drástica: un traje de lana azul marino con rayas como un financiero, un chico de oro de la ciudad. Y con zapatos planos de Céline, que son realmente grandes, unos zapatos muy masculinos con piel brillante que es absolutamente espectacular y da pesadez a la silueta pero mucha confianza y mucho poder, y camisas y vestidos hechos a medida. Lo llamamos “el outfit de American Psycho” ya que le damos nombres a nuestros outfits. Y estas también eran siluetas que no habíamos explorado antes, con la introducción del zapato plano. Por supuesto, todavía tenemos pasión por el stiletto. Pero sí, esta temporada se utiliza el zapato plano, el mocasín, que nunca antes habíamos usado. Usamos estos códigos masculino-femenino, una paleta de colores que es mucho más sutil, pero todo sigue ahí porque eso es lo que amamos y ese es el ADN de “Emily in Paris”.

Cada temporada tiene un elemento de vestuario que lo define: el sombrero de pescador de la primera temporada, los guantes de moda de la segunda temporada y los zapatos gruesos de la tercera temporada. Entonces, ¿esta temporada es el traje masculino-femenino?

FITOUSSI: Son diez episodios, ¡no podemos limitarlo a un solo elemento! Esta temporada, está el traje tres piezas hombre-mujer, zapatos planos y joyería fina; también la llegada de la alta joyería que empiezo a amar con mucha pasión. El diálogo con la alta joyería fue bastante esencial para determinadas siluetas [...].

(Foto: Difusión).

¿Hay algún look específico que te haya quedado en la memoria esta temporada?

FITOUSSI: Siempre es un desafío de una temporada a otra, y hay que renovarse. Soy mi primer y único espectador, no quiero aburrirme. Quiero ver ropa y complementos que me hagan soñar, que sean inasequibles, inaccesibles. Sí, es cierto que Emily no puede permitirse toda la ropa que se ofrece en el programa, por supuesto. No, en su apartamento no cabe toda la ropa. ¡Y eso es entretenimiento, cariño! Esta temporada, hay una hermosa escena de esquí que hace referencia a uno de los atuendos icónicos del cine: Audrey Hepburn en CHARADE. Siempre hay un guiño en cada temporada a Audrey Hepburn y esta temporada es el traje de esquí de Emily en Megève, con un pequeño y encantador casaquin de visón; es de piel sintética, ten por seguro, que hemos rehecho. De hecho, las gafas de sol también datan de 1956 y fueron diseñadas por Pierre Marly. No mucha gente sabe que Pierre Marly es una marca francesa. Y este caballero creó este par de gafas para Audrey Hepburn. La marca Pierre Marly tiene un pequeño museo, por lo que tuvimos acceso al par de gafas originales usadas po rAudrey en CHARADA. Y tienen un taller, una de las pocas gafas parisinas que quedan.talleres. Así que tuvimos que rehacerlos, obviamente por razones de seguridad, tuvimos que rehacer dos pares de gafas idénticas porque era absolutamente inconcebible que pudiera pasar algo que rompiera este modelo o perdiera el modelo original de Audrey. Pero Lily se los probó y fue un momento emotivo. Le saqué las gafas en su cumpleaños para que pudiera probárselas.