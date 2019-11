Disney ha revivido los sueños de niñez de miles de jóvenes en el mundo luego de anunciar el regreso de la exitosa serie Lizzie McGuire (2001-20004) para su plataforma plus. Hilary Duff, Jake Thomas, Hallie Todd y Robert Carradine retomarán sus papeles como miembros de la familia McGuire, además de Adam Lamberg, como el querido mejor amigo de Lizzie ‘Gordo’.

Aunque el reboot aún no cuenta con una fecha exacta de estreno, las expectativas son altas, pues este clásico de Disney marcó una época con su distintivo "These is what dreams are made of", canción que (seguro) más de uno sabe de memoria.

Más allá de sus ocurrencias, el personaje de Lizzie McGuire también marcó un estilo de moda muy original, apostando regularmente por la mezcla de colores, texturas y prints. Además, destaca como una de las figuras Disney que más innovaba con peinados de todo tipo, desde el ‘crimped hair’ (ondas con textura) hasta incluir mechones de colores, vinchas y bandanas.

En la galería que acompaña el inicio de esta nota, conoce más tendencias que Hilary Duff puso en boga durante la época de los 2000, con su icónico personaje Lizzie McGuire.