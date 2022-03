Uno de los festivales de música más esperados del año se llevará a cabo este fin de semana en el Parque Bicentenario Cerrillos, Chile. Tras dos años de pausa por la pandemia del coronavirus, el Lollapalooza regresa recargado en el marco de su décima edición en el país sureño, convocando a grandes artistas como Miley Cyrus, Foo Fighters y The Strokes.

Hace unas semanas, la empresaria peruana Carolina Braedt se enteró que asistiría al evento de la mano de Levi’s Perú, concretando uno de los sueños que tenía en su lista de ‘to do’s’ hace un tiempo. “Estoy súper emocionada. Me muero por ver a Doja Cat y aún no termino de creer que escucharé en vivo a Miley Cyrus, una cantante que me ha gustado toda la vida”, compartió a El Comercio.

Para brillar en el importante festival, la también influencer configuró especiales looks con piezas de Levi’s, como casacas denim, polos oversized y pantalones con patrones muy originales. Sin embargo, la prenda que más destaca es una casaca denim con un detalle creado especialmente para ella: un bordado de ‘melted faces’ (caritas felices derritiéndose) que tomó más de 60 horas de trabajo manual.

La encargada de este arte fue la premiada bordadora Lucía Palma, quien ganó el premio Hand & Lock en el 2021 por su talento para el bordado. Con cristales de Turquía, mostacillas japonesas, lentejuelas francesas e hilos metalizados de la India; Palma logró traer a la vida la pieza imaginada por Braedt.

“Creo que la casaca ha quedado increíble. El trabajo de Lucía es muy delicado y hermoso. ¡Ya quiero empezar a crear outfits con esta pieza!”, cuenta la influencer. La casaca, cuenta con 5 ‘melted faces’ en total. La más compleja, tardó más de 19 horas en bordarse, y fue adherida a la pieza con puntadas invisibles, trabajo prolijo digno de la alta costura.

Carolina Braedt luce su casaca personalizada. (Fotos: Difusión)

“Caro tenía muy claro lo que quería. Yo lo planteé de forma artística y fuimos aterrizando poco a poco las ideas. Una vez que tengo el dibujo puedo ir pensando en los materiales que utilizaré, desde mostacillas hasta hilos metalizados y lentejuelas”, concluye Lucía.

-PIEZA DE EXPOSICIÓN-

Para el evento, la artista Lucía Palma también se encargó de bordar una pieza más. Esta vez, se trató de una prenda de exposición, cuyo trabajo rebasó las 170 horas de bordado. “Partí creando una historia. Empecé dibujando un mall futurista, con edificios altos y letretos de marcas que flotan en el aire. De ese lugar, saldría una chica volando con una especie de murciélago-robot, esto último inspirado en el logo de Levi’s, que son las alas de un murciélago”, explica la modista.

El proceso de bordado de la segunda pieza de Lucía Palma para Levi's. (Foto: Difusión)

Esta prenda se encontrará expuesta en la carpa que la marca tendrá en el festival de música, y cuenta con detalles de encaje, mostacillas y cristales para dar textura.

