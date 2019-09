Así fue el look de Beyoncé para celebrar sus 38 años| FOTOS

Tres hijos y una carrera exitosa (y demandante) después, Beyoncé parece la misma cantante adolescente que empezó su paso por la industria musical. ¡Los años no pasan por ella! La cantante cumple este miércoles 38 años y ha reaparecido en Instagram mostrando su look del gran día.

Para la celebración junto a su familia, Beyoncé ha optado por un look cómodo y casual, pero que no deja de lado el factor cool y sexy que la caracteriza. La cantante lució una camisa abotonada al centro que destaca por tener detalle de lace up a los costados. Para combinar el tono beige de la pieza, lleva en la parte inferior un short verde a la cintura. En cuanto al calzado, unas sandalias de tiras para estilizar. Pero eso no es lo mejor del look.

La clave la han revelado los accesorios: una riñonera marrón para marcar la cintura, collares en capas, aretes XL y un par de lentes redondos. Un mix de complementos que han elevado la tenida la siguiente nivel.

En cuanto a la melena, ha decidido lucir sus rizos con una media cola y un maquillaje cálido y radiante para mostrar lo mejor de su piel. ¿Qué te parece?

Para conocer los detalles de su look, recorre la galería que acompaña esta nota.