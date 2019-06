Este fue el look que llevó Kim Kardashian a la Casa Blanca | FOTOS

No es la primera vez que Kim Kardashian se muestra interesada en asuntos serios. De hecho, desde que la socialité se involucró en la lucha por la liberación de la ex presidiaria Alice Johnson- una pelea de la que salió victoriosa- ha continuado profundizando en el tema de la reforma penitenciaria de los Estados Unidos. Incluso, anunció hace algunos meses que estaba preparándose para convertirse en abogada y poder liberar a más personas que enfrentan cadenas injustas. Una faceta de Kardashian que no habíamos visto antes (ni esperábamos).

La estrella de reality se presentó en la Casa Blanca este viernes, para anunciar su última iniciativa sobre la re inserción laboral de los ex presidiarios. Para la ocasión, Kardashian llevó el look más sobrio que le hemos visto hasta el momento: un traje en tono verde azulado en clave oversized. Lo combinó con stilettos del mismo tono y un mini bolso marrón.

El look fue un acierto en toda regla. El traje hizo alusión al 'power suit' que surgió en los años setenta tras el ingreso de la mujer al mundo laboral, uno manejado por hombres en traje. Además, dejó en claro el mensaje que Kardashian busca compartir: está lista para nuevas tareas en su vida, unas más serias.

Para conocer más de su look, recorre la galería que acompaña esta nota.