Así fue el look de Meghan Markle en el estreno de 'El rey león' | FOTOS

Tras meses desaparecida del 'spotlight'- debido al embarazo, y luego al nacimiento del pequeño Archie- Meghan Markle por fin está de nuevo bajo los lentes de la cámara. De hecho, la duquesa de Sussex ha tenido una semana llena de apariciones públicas: primero su visita a Wimbledon junto a Kate Middleton y, ahora, el estreno de 'El rey león', el nuevo film de Disney.

El estreno se ha llevado a cabo este fin de semana en Londres; y el príncipe Harry y Meghan Markle, no han dejado pasar la oportunidad. La pareja se ha robado toda la atención de la alfombra amarilla, sobre todo la duquesa.

Para la cita, la royal ha llevado un vestido de tono negro en clave midi. La pieza llevaba una estructura de raso con escote palabra de honor y falda en silueta 'A', complementada con mangas largas de transparencia y cuello redondo. Una combinación sofisticada, femenina y minimalista.

Para complementar el look, sumó un par de stilettos y un clutch negro. En cuanto al maquillaje, ha optado por un 'makeup no makeup' y, como siempre, ha preferido un moño bajo para el peinado. Un look apropiado para la ocasión pero muy sencillo que, la verdad, no ha sido de nuestros favoritos.

Si quieres conocer más detalles del look de Meghan Markle en el estreno de 'El rey león', recorre la galería que acompaña esta nota.