El look de novia más original lo ha llevado Zoë Kravitz | FOTOS

Este fin de semana Francia se convirtió en el lugar perfecto para dar el 'sí, acepto'; pues figuras como Carlota Casiraghi, Sophie Turner y Zoe Kravitz eligieron a París como su mágico 'spot' de amor.

Mientras que Casiraghi y Turner (a pesar de lo poco que aún se sabe del vestido que llevó Sophie) se mantuvieron en la línea clásica de novias, Zoe Kravitz buscó un atuendo que defina su personalidad, dando en el blanco con un conjunto 'edgy' que ha dado la vuelta al mundo y la ha posicionado como una de las novias más originales en lo que va del año.

Ella, se decantó por unas mallas de ciclista, que fueron combinadas con un cropped top en seda de color blanco arena. Para equilibrar el espíritu sporty urbano del look, la actriz cubrió ambas piezas por un vestido de crochet finamente trabajado con flecos y perlas, acabando con una propuesta original y sofisticada.

Como calzado, la actriz de 'Big Little Lies' llevó un par de kitten heels color plata, perfectos para dar absoluto protagonismo a su vestido y bailar toda la noche. Por su parte, el novio lució un traje blue navy, con camisa blanca y zapatos de salón estilo vintage.

Aunque este solo fue su look para la cena de ensayo (previa al matrimonio), no cabe duda que Zoe Kravitz marcará tendencia con este look, como una novia 'edgy' y original, reflejando su personalidad en lo que llevará puesto para uno de los días más importantes de su vida.