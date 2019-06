El look más sobrio (y aburrido) que hemos visto de Vanessa Hudgens | FOTOS

Vanessa Hudgens suele acertar en la alfombra roja. La ex chica Disney- que ahora dedica sus días a los musicales de Broadway- tiene un gran gusto por la moda y saber vestir su fina figura. Sin embargo, el último estilismo que hemos visto de ella es un fail en toda regla. Y aquí te contamos por qué.

La actriz de 'High School Musical' asistió al estreno del largometraje 'The dead don't die', en el que actúa su pareja, Austin Butler, luciendo un total look black que no le favoreció en nada. Llevó un vestido negro de mangas cortas y lleno de encaje, firmado por Vera Wang. Y aunque la pieza de la firma estadounidense es sumamente elegante, la actriz no supo elevarla con detalles coloridos, que no escapen de la sobriedad del vestido, pero que den más luz al look.

Así, combinó el vestido con sandalias negras y optó por un maquillaje natural que solo resaltaba por el 'cat eye'. Por supuesto, también en tono negro. Como si fuera poco, decidió lucir la melena lisa, en clave XL, y pegada al rostro. Muy al estilo de Morticia Adams en la serie 'La familia Adams'.

Y aunque se entiende que la actriz optó por el look para sumarse a la vibra oscura del film, el look no resaltó su belleza natural. ¿Quieres conocer más detalles de su look y sacar tus propias conclusiones? Recorre la galería que acompaña esta nota.