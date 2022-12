1 / 11

La época de fiestas es la última oportunidad del año para brillar y despedir el 2023 como se debe con un look de impacto. Ya sea que celebres con amigos, familiares o con alguien especial, tienes que lucir fabulosa. Si aún no sabes qué usar, aquí tienes algunas ideas de looks que te convertirán en la estrella fashionista de la fiesta. (Foto: Pinterest)