Si alguien es capaz de lucir espectacular y enamorar al público, esa persona es Rihanna. Ayer por la noche, la artista de Barbados hizo su debut en los Premios Oscar 2023 y no dudó en lucir tres asombrosos looks que resaltaban su sorpresivo embarazo revelado hace tan solo unas semanas en el show del mediotiempo del Super Bowl. Además, RiRi asistió a la gala para interpretar su exitoso tema “Lift Me Up”, con el cual estaba nominada a la categoría “Mejor Canción Original”.

Rihanna deslumbra en la alfombra de los Oscars 2023 con traje transparente de Alaïa

Para su apresurada llegada a la alfombra blanca de los Premios Oscar, Rihanna eligió un conjunto Alaïa compuesto por un corpiño de cuero marrón oscuro sobre un top de cuello alto de malla transparente a juego. También lució una maxifalda de efecto piel que llevaba cortes laterales en los muslos y una espectacular cola. Los accesorios eran joyas de Moussaieff High Jewellery y zapatos de tacón de tiras.

Foto: Getty Images

La estrella del pop, y madre de un pequeño, llevó el cabello recogido en un moño de punta de estilo dosmilero. En cuanto al maquillaje, RiRi lució sombras de ojos plateadas, rubor rosado y labios rojos brillantes.

Este fue el brillante look de Rihanna durante su presentación en los Oscar 2023

Para su gran momento de la noche, Rihanna llevó uno de los looks más glamurosos para interpretar su canción “Lift Me Up” de Black Panther: Wakanda Forever. Si bien el tema no logró llevarse la estatuilla a “Mejor Canción Original”, le valió a la cantante su primera nominación al Oscar. Otras nominadas fueron “Hold My Hand” de Top Gun, de Lady Gaga: Maverick, “This Is a Life” de Everything Everywhere All at Once, “Naatu Naatu” de RRR -la ganadora de la noche- y “Applause” de Tell It like a Woman.

Foto: Getty Images

Para su presentación, la cantante lució un increíble sujetador negro adornado con una cortina de cristales y tirantes de malla transparente. Además, combinó el atuendo con unos pantalones negros a juego de diseño floral dorado. Completó el look -hecho a medida para ella por Maison Margiela por John Galliano- con zapatos de tacón negros, guantes de ópera de cuero negro, collares de diamantes en capas, una gruesa pulsera de diamantes que llevaba sobre los guantes y pendientes de gota de diamantes.

Con look de Bottega Veneta, Rihanna le da protagonismo a su embarazo

Tras su emotiva actuación en el escenario del Dolby Theatre, Rihanna regresó a su asiento con un nuevo atuendo. La cantante optó por un look verde menta de Bottega Veneta hecho a medida. Este incluía un corpiño sin hombros y una falda de seda estilo sirena, complementado con un conjunto de estola de piel de oveja y guantes de cuero.

Foto: Getty Images