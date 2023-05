2 / 5

Luana Barrón. La influencer y modelo asistió este fin de semana con un look casual a la Fórmula 1. El día sábado optó por un look total blanco. Unos pantalones wide leg blanco, un corsé a conjunto del mismo color y una cartera que combinaba a la perfección fueron los elegidos para ver la competencia. El segundo día Luana lució un look totalmente opuesto, unos pantalones oversized negros y un crop top del mismo color con un estampado blanco fueron los elegidos para el segundo día, outfit que complementó con un bolso negro de la marca Kurt Geiger. (Foto: @luanabarron)