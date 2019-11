Little Mix es un grupo musical británico que se inició a raíz del concurso ‘The X factor’ en el 2011. La banda está conformada por Jade Thirlwall, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock y Perrie Edwards. Todas las integrantes tienen increíbles voces, mantienen una solida relación desde que se creó el grupo y también tienen un estilo muy juvenil y sexy.

Este año, la banda ganó un premio Brit por mejor videoclip por su canción ‘Woman like me’. Little Mix tiene una gran presencia en el mundo de la moda, ya que varias marcas de ropa quieren trabajar con ellas, por ejemplo ‘Pretty Litlle Thing’ es una de ellas, pues recientemente hicieron una colaboración juntos. La noche de ayer presentaron su colección, compuesta por trajes de denim, vestidos ceñidos y looks llenos de estampados de serpiente en sintético.

En la galería que acompaña esta nota, descubre los looks de Little Mix que podrías utilizar para una noche de fiesta.