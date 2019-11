Melissa Viviane Jefferson es una cantante estadounidense conocida como Lizzo. Ella está nominada a 8 categorías en los Grammy 2020 por su álbum ‘Cuz I love you’. En el 2012 inició su carrera y desde ese año hasta el momento ha cautivado a su público con canciones como ‘truth hurts’, ‘juice’, ‘good as hell’, entre otras.

Lizzo no solo ha llamado la atención por su espectacular voz, sino también por sus interpretaciones sobre el escenario y por sus diversos looks. Ella no tiene ningún complejo con su cuerpo, es por eso que suele usar outfits muy ceñidos, coloridos y sobre todo que estén en tendencia.

En su cuenta de Instagram mencionó que está muy emocionada respecto a su nominación "Es un honor estar en la conversación y es un privilegio estar aquí. ¡No lo tomo ligeramente! ¡Gracias @soultrain Estoy tan feliz y orgullosa de mi equipo!... Gracias a mi mamá, Jesús y a todos los que trabajaron en “Cuz I love you”. Lizzo también tiene tres nominaciones más en los American Music Awards que se emitirán este domingo 24 de noviembre.

